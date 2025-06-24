Не поверите, пока не примените. Огурцы от клеща поможет спасти "бабушкин" способ

Паутинный клещ может уничтожить огурцы за считанные дни

Луковая шелуха спасет огурцы от паутинного клеща. Это один из самых распространенных вредителей огурцов, особенно в теплых и сухих условиях, а вылечить растения можно без химии.

Как проявляется паутинный клещ на огурцах

светлые пятна на листьях

пожелтение, подсыхание и скручивание листьев

тонкая паутинка с нижней стороны листа

замедление роста растения, снижение урожая

Листья огурцов, пораженные паутинным клещом

Если не спасать растения при первых признаках поражения, паутинный клещ может буквально уничтожить их за короткое время. Поэтому, как только заметили пожелтение листьев огурцов, нужно приготовить настой из луковой шелухи, рассказывает Telegram-канал "Дом и приусадебный участок".

Как приготовить настой из луковой шелухи для защиты огурцов от паутинного клеща

На 10 литров воды нужно положить 200 граммов шелухи от лука. Настоять 4-5 дней и процедить.

Как использовать

Полученным настоем опрыскивать листья огурцов. Важно обрабатывать также нижнюю часть листьев, потому что именно там размножается вредитель. Необходимо провести три обработки с промежутком в пять дней.

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