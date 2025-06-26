За одну ночь: технодесант из 25-й бригады производит запчасти для наземных дронов прямо на фронте

Мобильные мастерские 25-й "Сичеславской" бригады десантников позволяют производить запчасти для дронов на 3D-принтерах прямо на линии фронта.

Как говорится в сюжете телемарафона, принтеры в дроновых мастерских сичеславцев работают без перерыва, производя запчасти для ремонта или модернизации дронов.

"Мы их разрабатываем, сами печатаем, сами ставим, используем. Мы за один день можем сделать пять, шесть, восемь прототипов. То есть мы прямо здесь можем изготовить все, что нам необходимо, для того, чтобы отдать на позиции уже ночью", — рассказал военнослужащий Роты беспилотных наземных систем 25-й бригады Дмитрий.

Наземные дроны выполняют в 25-й бригаде целый спектр задач.

Из тыла они доставляют боеприпасы и продовольствие бойцам на позиции. С позиций — эвакуируют раненых под прицелом врага.

"Как показывает практика, дроны дают 95% успеха в эвакуации. А это спасение раненого человека, который иначе мог бы день-два-три лежать на позиции и просто не дождаться эвакуации", — рассказал командир Роты беспилотных наземных систем 25-й бригады с позывным "Писарь".

Наземные дроны закрывают логистические потребности на заминированной территории, спасая жизнь военным. Учитывая требования современной войны, их модернизируют: усиливают защиту от враждебных РЭБов, повышают мощность аккумуляторов и продлевают расстояние, на которое может двигаться техника. На некоторые даже вешают "Старлинки". Каждое усовершенствование делается под конкретные запросы с поля боя. Если с нехваткой деталей выход был найден, то рабочих рук пока не хватает.

"Нужны умные люди — айтишники. Когда-то их бы в ДШВ не взяли за неимением физической подготовки. А сейчас эти люди критически нужны — чтобы искать решения, помогать производителям", — говорит командир Роты беспилотных наземных систем 25-й бригады.