С Днем Конституции Украины 2025! Оригинальные открытки и поздравления в коротких СМС
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Самые яркие картинки с поздравлением и красивые стихи на праздник 28 июня
В этот день, 28 июня, все украинцы празднуют важное для страны событие — День Конституции. Этот государственный праздник в 2025 году выпадает на субботу.
Ровно 29 лет назад, в 1996-м Украина получила свой Основной Закон, который и сегодня остается фундаментом государственной жизни. День Конституции — официальный праздник и выходной, однако третий год подряд дополнительного дня отдыха не будет из-за продолжающейся войны с Россией и действия военного положения.
В честь государственного праздника "Телеграф" подготовил подборку патриотических открыток и красивых поздравительных стихов. От всей души желаем украинцам мира, спокойствия и скорейшей победы над российским агрессором!
С Днем Конституции Украины 2025: открытки и стихи
Ура, День Конституции сегодня!
Хочу всех нас поздравить я, друзья!
Пускай в стране у нас стабильность будет,
Живет в достатке каждая семья.
Желаю, чтобы все мы процветали,
Чтоб гордо украинцами звались,
Нас счастье и успех не покидали,
Лишь радостные песни чтоб лились.
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.
Пусть самый важный документ
Всем гарантирует свободу,
Несправедливости не даст
Для воли никакого ходу.
Этот прекрасный июньский денек
Свет Конституции нам подарил!
Это к прогрессу столь важный толчок,
Он нам придал для развития сил!
Мы независимы, мы суверенны,
Есть правовые основы у нас —
Все эти вещи для нас очень ценны!
С праздником всех поздравляю сейчас!