С Днем Конституции Украины 2025! Оригинальные открытки и поздравления в коротких СМС

Самые яркие картинки с поздравлением и красивые стихи на праздник 28 июня

В этот день, 28 июня, все украинцы празднуют важное для страны событие — День Конституции. Этот государственный праздник в 2025 году выпадает на субботу.

Ровно 29 лет назад, в 1996-м Украина получила свой Основной Закон, который и сегодня остается фундаментом государственной жизни. День Конституции — официальный праздник и выходной, однако третий год подряд дополнительного дня отдыха не будет из-за продолжающейся войны с Россией и действия военного положения.

В честь государственного праздника "Телеграф" подготовил подборку патриотических открыток и красивых поздравительных стихов. От всей души желаем украинцам мира, спокойствия и скорейшей победы над российским агрессором!

С Днем Конституции Украины 2025: открытки и стихи

Ура, День Конституции сегодня!

Хочу всех нас поздравить я, друзья!

Пускай в стране у нас стабильность будет,

Живет в достатке каждая семья.

Желаю, чтобы все мы процветали,

Чтоб гордо украинцами звались,

Нас счастье и успех не покидали,

Лишь радостные песни чтоб лились.

С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.

С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

Пусть самый важный документ

Всем гарантирует свободу,

Несправедливости не даст

Для воли никакого ходу.

Этот прекрасный июньский денек

Свет Конституции нам подарил!

Это к прогрессу столь важный толчок,

Он нам придал для развития сил!

Мы независимы, мы суверенны,

Есть правовые основы у нас —

Все эти вещи для нас очень ценны!

С праздником всех поздравляю сейчас!