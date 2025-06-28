З Днем Конституції України 2025! Оригінальні листівки і привітання у коротких СМС

Найяскравіші картинки з вітанням і гарні вірші на свято 28 червня

Цього дня, 28 червня, усі українці святкують важливу для країни подію – День Конституції. Це державне свято у 2025 році випадає на суботу.

Рівно 29 років тому, 1996-го, Україна отримала свій Основний Закон, який і сьогодні залишається фундаментом державного життя. День Конституції — офіційне свято і вихідний, проте третій рік поспіль додаткового дня відпочинку не буде через війну з Росією, що триває, і дії військового стану.

На честь державного свята "Телеграф" підготував добірку патріотичних листівок та гарних вітальних віршів. Від щирого серця бажаємо українцям світу, спокою та якнайшвидшої перемоги над російським агресором!

З Днем Конституції України 2025: листівки та вірші

З Днем Конституції вітаю,

Бажаю звершень й перемог!

Хай бізнес кожен розквітає,

І менше буде хай тривог.

Нехай і щастя, і достаток

Скоріше прийдуть в кожен дім.

Хай будуть там любов, порядок,

Дитячий сміх лунає в нім!

День Конституції для нас

Є захистом й гарантом права!

Ми щиро привітаємо вас,

Щоб доля тільки щастя знала.

Живіть завжди в добрі й теплі

Під охороною держави.

Людині треба на землі,

Права щоб істину держали!

З Днем Конституції, країно,

Мальовнича Україно!

Є таке передчуття:

"Йдемо до кращого життя!"

Бажаю достатку кожній родині,

Злагоди, миру зичу я нині.

З днем Конституції вітаємо і права!

Гарантом є вона для України,

Закону нашого велична й горда слава,

Як пісня волелюбна і чарівна.

Хай буде світлим сонячний наш шлях

І оборони наших прав й свобод,

Здіймається блакитний в небо стяг,

Щасливим нехай буде наш народ!