З Днем Конституції України 2025! Оригінальні листівки і привітання у коротких СМС
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Найяскравіші картинки з вітанням і гарні вірші на свято 28 червня
Цього дня, 28 червня, усі українці святкують важливу для країни подію – День Конституції. Це державне свято у 2025 році випадає на суботу.
Рівно 29 років тому, 1996-го, Україна отримала свій Основний Закон, який і сьогодні залишається фундаментом державного життя. День Конституції — офіційне свято і вихідний, проте третій рік поспіль додаткового дня відпочинку не буде через війну з Росією, що триває, і дії військового стану.
На честь державного свята "Телеграф" підготував добірку патріотичних листівок та гарних вітальних віршів. Від щирого серця бажаємо українцям світу, спокою та якнайшвидшої перемоги над російським агресором!
З Днем Конституції України 2025: листівки та вірші
З Днем Конституції вітаю,
Бажаю звершень й перемог!
Хай бізнес кожен розквітає,
І менше буде хай тривог.
Нехай і щастя, і достаток
Скоріше прийдуть в кожен дім.
Хай будуть там любов, порядок,
Дитячий сміх лунає в нім!
День Конституції для нас
Є захистом й гарантом права!
Ми щиро привітаємо вас,
Щоб доля тільки щастя знала.
Живіть завжди в добрі й теплі
Під охороною держави.
Людині треба на землі,
Права щоб істину держали!
З Днем Конституції, країно,
Мальовнича Україно!
Є таке передчуття:
"Йдемо до кращого життя!"
Бажаю достатку кожній родині,
Злагоди, миру зичу я нині.
З днем Конституції вітаємо і права!
Гарантом є вона для України,
Закону нашого велична й горда слава,
Як пісня волелюбна і чарівна.
Хай буде світлим сонячний наш шлях
І оборони наших прав й свобод,
Здіймається блакитний в небо стяг,
Щасливим нехай буде наш народ!