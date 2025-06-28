Проверьте балкон. Радиоприемник из СССР можно продать за немалые деньги

Такие экземпляры производили почти 50 лет назад

В Украине продают немало советских вещей за хорошие деньги. Так можно заработать на давно забытых в сервантах или на балконах устройствах, например, на радиоприемнике.

Об этом свидетельствует объявление на портале с продажи подержанных вещей. Отмечается, что старый советский радиоприемник продается за 550 грн.

"Продается радиоприемник Океан-205 производство СССР. Б/у. Включается. Нет антенны и задней крышки", — говорится в сообщении.

Сколько стоит радиоприемник из СССР

Заметим, что такие радиоприемники начали изготавливать с 1970 года, на Минском радиозаводе (ПО "Горизонт"). Радиоприемник Океан-205 — классический портативный транзисторный приемник, который был очень популярен в советское время. Такое устройство находилось почти в каждой квартире, ведь имело несколько преимуществ. Минусом приемника можно считать его вес, который в среднем составлял 4 кг.

Радиоприемник Океан-205

Почему выбирали приемник Океан-205

надежный широкий диапазон, позволяющий ловить локальные и дальние зарубежные передачи — "Голос Америки", BBC и т.д.

позволяющий ловить локальные и дальние зарубежные передачи — "Голос Америки", BBC и т.д. качество приема и звука: автоподстройка УКВ, тонкие настройки тембра и стрелочный индикатор

автоподстройка УКВ, тонкие настройки тембра и стрелочный индикатор престижность: цена составляла примерно 145 рублей – около полутора месячных зарплат инженера в СССР.

Уже долгое время радиоприемник Океан-205 считается раритетом и пополнил немало частных коллекций. Сейчас на рынке особенно ценят модели с полной комплектацией и работающие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают советское редкое кольцо с янтарем, о котором мечтала каждая женщина в СССР.