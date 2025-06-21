Мечта каждого в СССР: раритетный фотоаппарат продают за небольшие деньги в Украине

Приобрести вещь можно дешево

Купить винтажную фотоапарту можно в Украине. Эта техника настоящее сокровище для коллекционеров.

На платформе OLX появилось объявление о продаже винтажного фотоаппарата ФЭД-5В советского производства 1980 года. Владелец предлагает купить раритетную технику за 1000 гривен.

Технические характеристики предлагаемой модели

По словам продавца, фотоаппарат ФЭД-5В находится в "отличном рабочем состоянии", несмотря на свой возраст более 40 лет.

Производитель : Объединение ФЭД (СССР)

: Объединение ФЭД (СССР) Тип : Дальномерный фотоаппарат

: Дальномерный фотоаппарат Фотоматериал : Пленка типа 135 (стандартная 35-мм пленка)

: Пленка типа 135 (стандартная 35-мм пленка) Формат кадра : 24×36 мм

: 24×36 мм Затвор : Шторно-щелевой с выдержками от 1 до 1/500 секунд.

: Шторно-щелевой с выдержками от 1 до 1/500 секунд. Объектив : Индустар-61 Л/Д 2,8/55

: Индустар-61 Л/Д 2,8/55 Фокусировка : Ручная, дальномер с базой 43 мм

: Ручная, дальномер с базой 43 мм Дополнительное оборудование : Экспонометр, синхроконтакт X, оптический видоискатель

: Экспонометр, синхроконтакт X, оптический видоискатель Вес : 960 граммов

Фотоаппарат ФЭД-5В – как выглядит

Продают фотоаппарат ФЭД-5В

Что в комплекте с фотоаппаратом ФЭД-5В

Состояние техники и комплектация

Владелец отмечает, что фотоаппарат имеет незначительные следы эксплуатации, но сохранился в хорошем состоянии. В комплект входят дополнительные кольца (макрокольца) в оригинальной упаковке с инструкцией, что значительно повышает ценность предложения для коллекционеров.

"ФЭД-5В – советский дальномерный фотоаппарат, первая модель из унифицированной серии ФЭД-5, отличается отсутствием экспонометра", – отмечает продавец в описании.

Владелец также добавляет, что "при необходимости фотоаппарат находится во втором лоте", что может свидетельствовать о наличии нескольких экземпляров или дополнительного оборудования.

Рынок винтажной техники

Спрос на советские фотоаппараты остается стабильным благодаря надежности и возможности создавать снимки с особой атмосферой. ФЭД-5В, выпущенный в 1980 году, представляет собой один из последних образцов дальномерных камер советского производства, что делает его особенно интересным для любителей фототехники.

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