Был символом статуса: на продажу выставлены уникальные часы "Ракета" (фото)

Сдержанный, но в то же время современный дизайн дополняет синий кожаный ремешок, сразу придающий статусности аксессуару

В современном мире, где люди носят смарт-часы, измеряющие каждый шаг, иногда хочется вернуться к изяществу и уникальности прошлого. Так, часы из СССР "Ракета" — настоящая легенда советского часового искусства — снова доступна для ценителей стиля и качества.

Данное объявление разместили на популярном сайте продажи антиквариата. Эти часы изготовлены в корпусе из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность.

Прозрачная тыльная крышка позволяет заглянуть в сердце механизма — легендарный советский механизм 2609 с 17 камнями, давно зарекомендовавший себя как надежный и точный.

Циферблат часов поражает своей оригинальностью: по периметру расположено изображение звездного неба с маленькими белыми "звездами" на синем фоне, а в центре – светлый эксцентричный круг с логотипом и названием "Ракета", выполненным в стилизованном шрифте. Серебристые деления и ромбовидные комбинированные стрелки придают изделию особый шарм и изысканность.

Вид часов из СССР "Ракета"

Аксессуар имеет классические размеры – 46 на 40 мм при толщине 9 мм, что делает его комфортным для ежедневного ношения. Сдержанный, но современный дизайн дополняет синий кожаный ремешок из кожи, который подчеркивает статусность уникального предмета из Советского Союза.

Механизм состоит из разных металлических шестерен, пружин и других мелких деталей, характерных для механических часов. Корпус изготовлен из металла серебристого цвета с гладкой и блестящей поверхностью. Со стороны расположена заводная головка с ребристой поверхностью, чтобы было удобно ее крутить.

Вид часов из СССР "Ракета" снизу

Сейчас мужские наручные часы "Ракета" можно приобрести со скидкой 6%, по привлекательной цене 4 600 грн вместо 4900 грн. Это — идеальная возможность обзавестись частичкой истории, которая не только показывает время, но и рассказывает свою уникальную историю.

Ранее "Телеграф" писал о мужских механических часах "Полит де Люкс" — образец советской классики 70-х годов. Данный лот не использовался, но был профессионально обслужен.