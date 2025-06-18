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Обратно в 80-е: культовые часы "Электроника 5" из СССР выставили на продажу (фото)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Раритетные наручные часы "Электроника" продают в хорошем состоянии Новость обновлена 18 июня 2025, 13:53
Раритетные наручные часы "Электроника" продают в хорошем состоянии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Приятным бонусом для будущего покупателя станет новая коробка для хранения с подушечкой

Часы в СССР – это не просто средство отслеживания времени – они были символом надежности и статуса. Среди множества моделей особое место занимает "Электроника 5 КВАРЦ", которую выставили на продажу.

Соответствующее объявление разместили на странице Facebook. Данный лот является образцом советского электронного часостроения начала 1980-х годов.

Эти винтажные наручные часы объединяют в себе характерный дизайн эпохи и функциональность.

Как выглядит часы "Электроника 5" на руке
Часы "Электроника 5"
Часы "Электроника 5", браслет
Браслет часов "Электроника 5"
Часы "Электроника 5", крышка корпуса
Крышка корпуса часов "Электроника 5"
Часы "Электроника 5", какие по размеру
Размер часов "Электроника 5"

"Электроника 5" — не просто часы. Это — артефакт, который оценят как коллекционеры, так и ценители винтажной техники.

Универсальный размер делает модель одинаково удобной как мужчинам, так и женщинам. Она подходит для ежедневного использования, но в то же время несет в себе эстетическую и историческую ценность.

Часы "Электроника 5", вид кварцевого циферблата
Циферблат и дисплей часов "Электроника 5"
Часы "Электроника 5", вид кварцевого циферблата
Циферблат и дисплей часов "Электроника 5"
Часы "Электроника 5", вид кварцевого циферблата
Циферблат и дисплей часов "Электроника 5"
Часы "Электроника 5", вид кварцевого циферблата
Корпус часов "Электроника 5"

Технические характеристики

  • Диаметр корпуса: 37 мм
  • 100% оригинальные аутентичные часы
  • Механизм после профессионального сервиса

На данной модели установлена новая швейцарская серебряная батарейка, приятным бонусом для будущего покупателя станет новая коробка для хранения с идущей в комплекте подушечкой.

За такие уникальные наручные часы автор объявления просит 3 150 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в продаже появились культовые часы "Командирские" с символикой танковых войск СССР. Его сразу отличает узнаваемый дизайн: на черном циферблате — красная звезда и изображение танка в верхней части, что стало своеобразной визитной карточкой этой легендарной серии.

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#СССР #Годинник #Вещи из СССР