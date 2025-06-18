Обратно в 80-е: культовые часы "Электроника 5" из СССР выставили на продажу (фото)

Приятным бонусом для будущего покупателя станет новая коробка для хранения с подушечкой

Часы в СССР – это не просто средство отслеживания времени – они были символом надежности и статуса. Среди множества моделей особое место занимает "Электроника 5 КВАРЦ", которую выставили на продажу.

Соответствующее объявление разместили на странице Facebook. Данный лот является образцом советского электронного часостроения начала 1980-х годов.

Эти винтажные наручные часы объединяют в себе характерный дизайн эпохи и функциональность.

Часы "Электроника 5"

Браслет часов "Электроника 5"

Крышка корпуса часов "Электроника 5"

Размер часов "Электроника 5"

"Электроника 5" — не просто часы. Это — артефакт, который оценят как коллекционеры, так и ценители винтажной техники.

Универсальный размер делает модель одинаково удобной как мужчинам, так и женщинам. Она подходит для ежедневного использования, но в то же время несет в себе эстетическую и историческую ценность.

Циферблат и дисплей часов "Электроника 5"

Циферблат и дисплей часов "Электроника 5"

Циферблат и дисплей часов "Электроника 5"

Корпус часов "Электроника 5"

Технические характеристики

Диаметр корпуса: 37 мм

100% оригинальные аутентичные часы

Механизм после профессионального сервиса

На данной модели установлена новая швейцарская серебряная батарейка, приятным бонусом для будущего покупателя станет новая коробка для хранения с идущей в комплекте подушечкой.

За такие уникальные наручные часы автор объявления просит 3 150 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в продаже появились культовые часы "Командирские" с символикой танковых войск СССР. Его сразу отличает узнаваемый дизайн: на черном циферблате — красная звезда и изображение танка в верхней части, что стало своеобразной визитной карточкой этой легендарной серии.