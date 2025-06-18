Обратно в 80-е: культовые часы "Электроника 5" из СССР выставили на продажу (фото)
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Приятным бонусом для будущего покупателя станет новая коробка для хранения с подушечкой
Часы в СССР – это не просто средство отслеживания времени – они были символом надежности и статуса. Среди множества моделей особое место занимает "Электроника 5 КВАРЦ", которую выставили на продажу.
Соответствующее объявление разместили на странице Facebook. Данный лот является образцом советского электронного часостроения начала 1980-х годов.
Эти винтажные наручные часы объединяют в себе характерный дизайн эпохи и функциональность.
"Электроника 5" — не просто часы. Это — артефакт, который оценят как коллекционеры, так и ценители винтажной техники.
Универсальный размер делает модель одинаково удобной как мужчинам, так и женщинам. Она подходит для ежедневного использования, но в то же время несет в себе эстетическую и историческую ценность.
Технические характеристики
- Диаметр корпуса: 37 мм
- 100% оригинальные аутентичные часы
- Механизм после профессионального сервиса
На данной модели установлена новая швейцарская серебряная батарейка, приятным бонусом для будущего покупателя станет новая коробка для хранения с идущей в комплекте подушечкой.
За такие уникальные наручные часы автор объявления просит 3 150 грн.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в продаже появились культовые часы "Командирские" с символикой танковых войск СССР. Его сразу отличает узнаваемый дизайн: на черном циферблате — красная звезда и изображение танка в верхней части, что стало своеобразной визитной карточкой этой легендарной серии.