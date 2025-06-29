Украинские девичьи имена, которые россияне пытались стереть в советское время

Хотя война за украинскую идентичность сегодня идет преимущественно оружием, веками ее вели иначе — под лозунгами "единства народов", через учебники, церковь и даже имена

Еще со времен Российской империи украинские имена пытались уничтожать. В советское время украинские девичьи имена, связанные с природой, языческим наследием или локальной мифологией, заменялись формализованными, обще "понятными" вариантами. И если Софии, Валентины и Ларисы стали частью обязательного культурного набора, то имена как Весна, Лада или Зореслава постепенно исчезали из родословных.

Имя Весна — нежное, глубоко естественное, воплощение цикла обновления — почти не дошло до наших дней. Его вытеснили имена из церковного календаря. Так же как и Зореславу или Зоряну, чье значение — "та, что прославляет звезду".

Имя Лада, почитавшее богиню любви и гармонии, стало табуированным после христианизации, а окончательно исчезло в советском веке. Среди имен также Орияна — символ утреннего света.

Другие имена не меньшее культурное сокровище. Они показывают, как тесно украинцы жили с природой. Квита – цветение, красота, весна. Другие формы Квитана и Цвита так же несут символику жизни и пробуждения. Среди редких имен — Рута, которое одновременно означает "подруга" или перекликается с названием растения.

Были и те, что когда-то звучали часто, но исчезли под давлением более "общих" вариантов. Среди них Евдокия – благоволение. Народные формы – Дуня, Авдотья, Явдоха – отзываются эпохой давних сказок.

Среди уникальных – Галаня – языковая загадка. Значений два: то ли говорливая, то ли от диалектного "гал" — камень кругляк. Это значение сохранилось в таких словах, как галька, галушка и т.д. И наконец — Палажка. По некоторым источникам — "пелазгийская женщина", то есть наследница трипольской культуры. Имя, в котором сохранилась давняя цивилизация на землях современной Украины. Такое имя можно встретить только на страницах книг в курсе украинской литературы.

Телеграф рассказывал, что некоторые старинные имена все еще имеют живых носителей. В Украине такие — Мальва, Харитина, Фаддей.