Укр

Эти замечательные имена для мальчиков и девочек могут приблизить победу: так они звучат

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Имена Новость обновлена 27 июня 2025, 13:24
Имена. Фото Коллаж "Телеграф"

В то время, когда каждое слово, каждый поступок и даже каждое имя имеет значение — украинцы выбирают не моду, а миссию

Украина, которая борется за свою свободу и будущее, даже выбор имени для новорожденных приобретает новый смысл. Как же назвать сына и дочь в 2025 году, чтобы приблизить нашу победу.

"Телеграф" расскажет подробнее. В этом нам помог искусственный интеллект, он предоставил список из 10 имен.

Родители в последнее время называют своих детей так, чтобы имена были не только красивыми, но и вдохновляли на борьбу, напоминали о героях и ценности, за которые сегодня стоит Украина.

Имена для девочек

  • Воля – символ независимости и несокрушимости духа.
  • Слава — как эхо лозунга "Слава Украине!".
  • Звездная – как ведущая звезда надежды.
  • Ориана – поэтическое имя, звучащее как восход света.
  • Лада – имя славянской богини мира и согласия.

Имена для ребят

  • Тарас — в честь Тараса Шевченко, олицетворение силы слова.
  • Святослав — с глубокими историческими корнями защитника-воина.
  • Мирослав — "славящий мир".
  • Данило — как напоминание об объединяющей силе государственности.
  • Ярко – звучит ярко, как и будущее.

Имя – это больше, чем слово. Это часть идентичности, формирующая характер. И когда оно связано с историей, достоинством и борьбой, оно может стать настоящим маяком для новых поколений. В то время, когда каждое слово, каждый поступок и даже каждое имя имеет значение — украинцы выбирают не моду, а миссию.

Ранее "Телеграф" писал, что означает имя поддержавшей Путина певицы.

Теги:
#Украина #Имена