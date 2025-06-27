В то время, когда каждое слово, каждый поступок и даже каждое имя имеет значение — украинцы выбирают не моду, а миссию

Украина, которая борется за свою свободу и будущее, даже выбор имени для новорожденных приобретает новый смысл. Как же назвать сына и дочь в 2025 году, чтобы приблизить нашу победу.

"Телеграф" расскажет подробнее. В этом нам помог искусственный интеллект, он предоставил список из 10 имен.

Родители в последнее время называют своих детей так, чтобы имена были не только красивыми, но и вдохновляли на борьбу, напоминали о героях и ценности, за которые сегодня стоит Украина.

Имена для девочек

Воля – символ независимости и несокрушимости духа.

– символ независимости и несокрушимости духа. Слава — как эхо лозунга "Слава Украине!".

— как эхо лозунга "Слава Украине!". Звездная – как ведущая звезда надежды.

– как ведущая звезда надежды. Ориана – поэтическое имя, звучащее как восход света.

– поэтическое имя, звучащее как восход света. Лада – имя славянской богини мира и согласия.

Имена для ребят

Тарас — в честь Тараса Шевченко, олицетворение силы слова.

— в честь Тараса Шевченко, олицетворение силы слова. Святослав — с глубокими историческими корнями защитника-воина.

— с глубокими историческими корнями защитника-воина. Мирослав — "славящий мир".

— "славящий мир". Данило — как напоминание об объединяющей силе государственности.

— как напоминание об объединяющей силе государственности. Ярко – звучит ярко, как и будущее.

Имя – это больше, чем слово. Это часть идентичности, формирующая характер. И когда оно связано с историей, достоинством и борьбой, оно может стать настоящим маяком для новых поколений. В то время, когда каждое слово, каждый поступок и даже каждое имя имеет значение — украинцы выбирают не моду, а миссию.

Ранее "Телеграф" писал, что означает имя поддержавшей Путина певицы.