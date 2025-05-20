От Тадея до Харитины: 12 древних украинских имен, которые почти исчезли
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Некоторые украинские имена звучат как из сказки — необычные, древние и почти забытые
Существует огромное количество украинских имен, которые уже стали настоящей редкостью. Их носителей или уже не осталось или осталось совсем немного в стране.
"Телеграф" приводит в пример несколько женских и мужских имен с их обозначениями, которые звучат довольно интересно. В этой подборке их будет 12 и каждое кажется по-своему необычным.
На основе данных сайта "Рідні" удалось определить, сколько носителей сейчас у каждого из этих имен.
Старинные украинские женские имена
- Акилина (орлица) — 184 носителя в Украине;
- Виринея (зеленая, молодая, цветущая) — 15 носителей;
- Мальва (нежность) — 11 носителей;
- Мавка (лесная русалка) — нет носителей в Украине;
- Мелитина (медовая) — 102 носителя.
- Неонила (новая, молодая) — 13 870 носителей;
- Харитина (милосердие) — 549 носителей.
Старинные украинские мужские имена
- Атанасий (бессмертен) — 16 носителей.
- Ераст (влюбленный) — один носитель.
- Ириней (добрый, вселюбящий) — 28 носителей.
- Евтимий (счастливый дух) — нет носителей.
- Тадей (похвала) — 665 носителей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уменьшительные формы имен типа "Маша", "Даша" или "Миша" не являются украинскими. Преподавательница украинского языка и популяризатор родного слова Мария Словолюб объяснила, какие имена действительно украинские.