От Тадея до Харитины: 12 древних украинских имен, которые почти исчезли

Некоторые украинские имена звучат как из сказки — необычные, древние и почти забытые

Существует огромное количество украинских имен, которые уже стали настоящей редкостью. Их носителей или уже не осталось или осталось совсем немного в стране.

"Телеграф" приводит в пример несколько женских и мужских имен с их обозначениями, которые звучат довольно интересно. В этой подборке их будет 12 и каждое кажется по-своему необычным.

На основе данных сайта "Рідні" удалось определить, сколько носителей сейчас у каждого из этих имен.

Старинные украинские женские имена

Акилина (орлица) — 184 носителя в Украине;

Виринея (зеленая, молодая, цветущая) — 15 носителей;

Мальва (нежность) — 11 носителей;

Мавка (лесная русалка) — нет носителей в Украине;

Мелитина (медовая) — 102 носителя.

Неонила (новая, молодая) — 13 870 носителей;

Харитина (милосердие) — 549 носителей.

Старинные украинские мужские имена

Атанасий (бессмертен) — 16 носителей.

Ераст (влюбленный) — один носитель.

Ириней (добрый, вселюбящий) — 28 носителей.

Евтимий (счастливый дух) — нет носителей.

Тадей (похвала) — 665 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уменьшительные формы имен типа "Маша", "Даша" или "Миша" не являются украинскими. Преподавательница украинского языка и популяризатор родного слова Мария Словолюб объяснила, какие имена действительно украинские.