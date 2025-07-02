Кабачки навредят вам, если вы не знаете этого: чем они опасны

Кабачки могут быть вкусными, полезными и безопасными

Кабачки давно завоевали любовь украинцев — их жарят, могут тушить, запекают, добавляют в рагу, салаты и готовят из них нежные десерты. Сотни рецептов, десятки кулинарных вариаций – кажется, этот овощ способен покорить любой вкус. Но знали ли вы, что кабачки могут быть опасными для здоровья?

"Телеграф" расскажет, почему да. Как выбрать нормальный овощ |

Почему кабачки вредны

Дело в том, что некоторые экземпляры кабачков, как и тыквы, патиссонов, огурцов или даже дынь, могут содержать токсическое вещество под названием кукурбитацин. Это природное соединение, которое в норме не должно присутствовать в больших количествах в культурных овощах, но иногда его уровень может значительно возрастать из-за неправильного хранения, чрезмерного созревания плодов или перепыления с дикими сортами.

Что известно о кабачках

Самое простое – ориентироваться на вкус. Если сырой кабачок (или другой плод семейства тыквенных) имеет горький или резко неприятный вкус, употреблять его в пищу категорически нельзя. Даже термическая обработка не нейтрализует кукурбитацин – токсин хранится в приготовленном блюде.

Что делать, чтобы избежать опасности

Всегда пробуйте маленький кусочек сырого овоща (кончик или мякоть у кожуры) перед приготовлением – никакой горечи быть не должно .

. Не употребляйте овощи, если сомневаетесь в их происхождении или свежести.

Избегайте перезрелых и очень больших плодов, особенно из домашних огородов.

Не храните кабачки долго после сбора – со временем риск накопления токсина растет.

Кабачки

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