Ему приписывали роман с Поляковой, а теперь женился: как выглядит жена защитника "Азовстали" Дианова

После плена морпех связал свою жизнь с любимой Мирославой

Украинский военнослужащий Михаил Дианов, который после защиты "Азовстали" оказался во вражеском плену, а в сентябре 2022 года вернулся домой покалеченным россиянами, женился во второй раз.

Бывший сержант 36-й бригады морской пехоты с позывным "Пианист" поделился радостной новостью в Фейсбуке и показал свадебные фото. Известно, что возлюбленную Дианова зовут Мирослава.

Как выглядит новая жена Михаила Дианова: фото

В соцсети женщина подписана фамилией мужа. Менее года назад Михаил сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. "Клялся, божился, что никогда не женюсь", — пошутил защитник и показал на фото обручальные кольца:

О Мирославе Диановой известно немного. Лишь то, что она одногодка 45-летнего военного. "Когда встретились, я думал, что она лет на 10 моложе меня, а оказалось, что всего на 10 дней. Мы люди одного времени, из одного города (Дианов из Тернополя — ред.), мы говорим на одном языке, нам нравится одна и та же музыка. Мы очень близки", — поделился бывший боец в интервью Hhromadske в мае 2025 года.

Как выглядит Мирослава Дианова Как выглядит Мирослава Дианова Как выглядит Мирослава Дианова Как выглядит Мирослава Дианова

Со своей будущей супругой Дианов познакомился осенью 2024 года. Известно, что Мирослава работает в облэнерго и воспитывает сына от первого брака. Для Михаила это уже второй брак. От первой жены Ольги (супруги развелись еще в 2011 году) у него есть дочь Екатерина, ей сейчас 25 лет.

Дочь и бывшая жена Михаила Дианова. Фото: instagram.com/dianovmih

Ранее Дианову приписывали романтические отношения с замужней певицей Олей Поляковой. Позже Михаил опроверг слухи и заявил, что с артисткой его связывает лишь дружба. "Какой роман?! Во-первых, у нее муж. Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья и нормально общаемся. Никаких намеков ни с нее стороны, ни с моей не было. Друзья", — заявил Дианов в интервью Дмитрию Гордону.

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