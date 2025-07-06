Ему приписывали роман с Поляковой, а теперь женился: как выглядит жена защитника "Азовстали" Дианова
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После плена морпех связал свою жизнь с любимой Мирославой
Украинский военнослужащий Михаил Дианов, который после защиты "Азовстали" оказался во вражеском плену, а в сентябре 2022 года вернулся домой покалеченным россиянами, женился во второй раз.
Бывший сержант 36-й бригады морской пехоты с позывным "Пианист" поделился радостной новостью в Фейсбуке и показал свадебные фото. Известно, что возлюбленную Дианова зовут Мирослава.
Как выглядит новая жена Михаила Дианова: фото
В соцсети женщина подписана фамилией мужа. Менее года назад Михаил сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. "Клялся, божился, что никогда не женюсь", — пошутил защитник и показал на фото обручальные кольца:
О Мирославе Диановой известно немного. Лишь то, что она одногодка 45-летнего военного. "Когда встретились, я думал, что она лет на 10 моложе меня, а оказалось, что всего на 10 дней. Мы люди одного времени, из одного города (Дианов из Тернополя — ред.), мы говорим на одном языке, нам нравится одна и та же музыка. Мы очень близки", — поделился бывший боец в интервью Hhromadske в мае 2025 года.
Со своей будущей супругой Дианов познакомился осенью 2024 года. Известно, что Мирослава работает в облэнерго и воспитывает сына от первого брака. Для Михаила это уже второй брак. От первой жены Ольги (супруги развелись еще в 2011 году) у него есть дочь Екатерина, ей сейчас 25 лет.
Ранее Дианову приписывали романтические отношения с замужней певицей Олей Поляковой. Позже Михаил опроверг слухи и заявил, что с артисткой его связывает лишь дружба. "Какой роман?! Во-первых, у нее муж. Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья и нормально общаемся. Никаких намеков ни с нее стороны, ни с моей не было. Друзья", — заявил Дианов в интервью Дмитрию Гордону.
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