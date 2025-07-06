Йому приписували роман з Поляковою, а тепер одружився: як виглядає дружина захисника "Азовсталі" Діанова

Після полону морпіх пов’язав своє життя з коханою Мирославою

Український військовослужбовець Михайло Діанов, який після захисту "Азовсталі" опинився у ворожому полоні, а у вересні 2022 року повернувся додому пораненим росіянами, одружився вдруге.

Колишній сержант 36-ї бригади морської піхоти з позивним "Піаніст" поділився радісною новиною у Фейсбуці та показав весільні фото. Відомо, що кохану Діанова звуть Мирослава.

Як виглядає нова дружина Михайла Діанова: фото

У соцмережі жінка підписана прізвищем чоловіка, раніше була Коруц. Менш ніж рік тому Михайло зробив своїй коханій пропозицію руки та серця. "Клявся, божився, що ніколи не одружуся", — пожартував захисник і показав на фото обручки:

Про Мирославу Діанову відомо небагато. Лише те, що вона однолітка 45-річного військового. "Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста (Діанов з Тернополя — ред.), ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі", — поділився колишній боєць в інтерв’ю Hhromadske у травні 2025 року.

Як виглядає Мирослава Діанова. Фото: facebook.com/muroslava.koruts Як виглядає Мирослава Діанова. Фото: facebook.com/muroslava.koruts Як виглядає Мирослава Діанова. Фото: facebook.com/muroslava.koruts Як виглядає Мирослава Діанова. Фото: facebook.com/muroslava.koruts

Зі своєю майбутньою дружиною Діанов познайомився восени 2024 року. Відомо, що Мирослава працює в обленерго та виховує сина від першого шлюбу. Для Михайла це вже другий шлюб. Від першої дружини Ольги (подружжя розлучилося ще 2011 року) у нього є дочка Катерина, їй зараз 25 років.

Дочка та колишня дружина Михайла Діанова. Фото: instagram.com/dianovmih

Раніше Діанову приписували романтичні стосунки із заміжньою співачкою Олею Поляковою. Пізніше Михайло спростував чутки та заявив, що з артисткою його пов’язує лише дружба. "Який роман?! По-перше, у неї чоловік. По-друге, він постійно вдома. Ми з Олею друзі й нормально спілкуємося. Жодних натяків ні з її боку, ні з мого не було. Друзі", — заявив Діанов в інтерв’ю Дмитру Гордону.

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