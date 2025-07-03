Ее почти не узнать: на улицах Киева встретили главную коммунистку Украины Наталию Витренко с любимым (фото, видео)

Женщине, которая оправдывала агрессию России против Украины, 73 года

В четверг, 3 июля, в сети показали, как выглядит сейчас бывший нардеп с пророссийскими взглядами Наталья Витренко. Оказывается, поклонница СССР, много лет распространявшая антиукраинскую пропаганду и российские нарративы, появилась в столице.

Журналисты "ТСН" застали скандального экс-политика в Печерском суде вместе с Владимиром Марченко — также бывшим пророссийским нардепом, которого авторы сюжета окрестили верным Витренко "номер два".

Как выглядит сейчас Наталья Витренко

Бывшего политика почти не узнать:

Наталья Витренко сейчас

Напомним, что Наталья Витренко – бывшая звезда пророссийских сил 90-х и 2000-х. Когда-то она организовывала референдумы для агрессора, прославляла Виктора Януковича и была против вступления Украины в НАТО и ЕС. Теперь бывший нардеп судится с государством из-за штрафа в 5100 гривен.

Наталья Витренко и Владимир Марченко сейчас Наталья Витренко сейчас Наталья Витренко сейчас

Дело в том, что в 2024 году НАПК выписало штраф якобы за то, что она не подавала отчеты о деятельности своей партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины" (ПСПУ). 20 марта 2022 года, после начала полномасштабной войны, указом Президента Украины деятельность партии была приостановлена ​​на период военного положения, а 23 июня того года суд принял решение о ее полном запрете.

Марченко и Витренко 31 октября 2009 года в Киеве

Еще в начале вторжения Витренко пыталась оправдать Россию за войну и обвинить в ней США и Великобританию. Ранее она вела YouTube-канал, где распространяла контент с пророссийскими нарративами и противоречившими украинским национальным интересам материалы.

Сейчас, как видим, женщина свободно гуляет по столичным улицам. На вопрос журналиста о том, поддерживает ли до сих пор Витренко пророссийские взгляды, бывший нардеп ничего не ответила.

Напомним, что нардеп выступала за восстановление Советского Союза и коммунистического строя. "Телеграф" показывал, как в молодости выглядела Наталья Витренко.