Ее почти не узнать: на улицах Киева встретили главную коммунистку Украины Наталию Витренко с любимым (фото, видео)
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Женщине, которая оправдывала агрессию России против Украины, 73 года
В четверг, 3 июля, в сети показали, как выглядит сейчас бывший нардеп с пророссийскими взглядами Наталья Витренко. Оказывается, поклонница СССР, много лет распространявшая антиукраинскую пропаганду и российские нарративы, появилась в столице.
Журналисты "ТСН" застали скандального экс-политика в Печерском суде вместе с Владимиром Марченко — также бывшим пророссийским нардепом, которого авторы сюжета окрестили верным Витренко "номер два".
Как выглядит сейчас Наталья Витренко
Бывшего политика почти не узнать:
Напомним, что Наталья Витренко – бывшая звезда пророссийских сил 90-х и 2000-х. Когда-то она организовывала референдумы для агрессора, прославляла Виктора Януковича и была против вступления Украины в НАТО и ЕС. Теперь бывший нардеп судится с государством из-за штрафа в 5100 гривен.
Дело в том, что в 2024 году НАПК выписало штраф якобы за то, что она не подавала отчеты о деятельности своей партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины" (ПСПУ). 20 марта 2022 года, после начала полномасштабной войны, указом Президента Украины деятельность партии была приостановлена на период военного положения, а 23 июня того года суд принял решение о ее полном запрете.
Еще в начале вторжения Витренко пыталась оправдать Россию за войну и обвинить в ней США и Великобританию. Ранее она вела YouTube-канал, где распространяла контент с пророссийскими нарративами и противоречившими украинским национальным интересам материалы.
Сейчас, как видим, женщина свободно гуляет по столичным улицам. На вопрос журналиста о том, поддерживает ли до сих пор Витренко пророссийские взгляды, бывший нардеп ничего не ответила.
Напомним, что нардеп выступала за восстановление Советского Союза и коммунистического строя. "Телеграф" показывал, как в молодости выглядела Наталья Витренко.