Не 24 июля: когда отмечаем День ангела Ольги по новому стилю

Ольга была княгиней Киевской и женой князья Игоря

В Украине имя Ольга ассоциируется с отвагой и внутренней силой. Она была княгиней и женой князя Игоря. С 2023 года День ангела Ольги украинцы отмечают по новому стилю, не 24 июля. В этот день поздравляют женщин, которые носят это имя.

В этот день Ольгу вспоминают как равноапостольную, то есть равную апостолам. Дата совпадает с годовщиной ее смерти в 969 году. "Телеграф" расскажет, когда отмечают День Ольги по новому стилю.

Когда празднуют День ангела Ольги

По новоюлианскому церковному календарю День памяти святой княгини Ольги отмечается 11 июля. В этот день также празднуют свой День ангела женщины, имеющие это имя.

Когда мужа княгини Ольги князя Игоря жестоко убили, а она отомстила древлянам, на протяжении 15 лет она управляла государством. Правителем должен стать сын супругов, но для этого он был слишком маленький, поэтому эту роль Ольга взяла на себя.

Во времена правления княгини Киевская Русь стремительно развивалась. Когда она уехала в Константинополь, решила креститься сама, но под именем Елена. После этого княгиня стала заниматься распространением христианства и постройкой храмов.

Княгиня Ольга

Христиане в этот день идут в церковь. В храмах молятся и просят о семейном счастье, хорошем урожае. Когда-то считалось, что Ольга занимается нуждающимися.

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