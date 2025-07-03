Календарь праздников на июль 2025: сколько праздников будут отмечать украинцы и будут ли выходные

Узнайте, что украинцы будут отмечать в июле этого года

Июль 2025 порадует украинцев большим количеством как религиозных, так и государственных и профессиональных праздников. Второй месяц этим летом принесет много поводов для поздравлений и празднований с родными.

В этом месяце украинцы будут отмечать День налоговика, День ракетно-зенитных войск ВСУ, День рыбака и другие праздники. "Телеграф" подготовил для вас календарь важных событий июля 2025 года.

К сожалению, в связи с военным положением в Украине, государственных выходных у нас нет. Однако частные предприниматели смогут сделать своим работникам маленький подарок и разрешить не выходить на работу по поводу какого-нибудь праздника.

Календарь праздников на июль 2025

1 июля — День налоговика Украины;

3 июля — День ракетно-военных войск ВСУ;

4 июля — День национальной полиции;

6 июля — День Военно-морских СИЛ ВСУ;

7 июля — День работника природно-заповедного дела;

10 июля — Всемирный день энергетической независимости;

11 июля — Всемирный день шоколада;

12 июля — Всемирный день бортпроводника;

13 июля — День рыбака в Украине;

15 июля — День украинских миротворцев, День крещения Киевской Руси-Украины;

16 июля — День бухгалтера и аудитора;

19 июля — День тренера в Украине;

20 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

25 июля — День системного администратора;

27 июля — День работников торговли;

29 июля — День Сил специальных операций ВСУ;

30 июля — День чествования спасателей.

Календарь праздников на июль 2025

Ранее "Телеграф" делился посевным календарем на июль 2025 года. Самое время для повторного посева зелени, высадки капусты и перца.