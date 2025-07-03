Календарь праздников на июль 2025: сколько праздников будут отмечать украинцы и будут ли выходные
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Узнайте, что украинцы будут отмечать в июле этого года
Июль 2025 порадует украинцев большим количеством как религиозных, так и государственных и профессиональных праздников. Второй месяц этим летом принесет много поводов для поздравлений и празднований с родными.
В этом месяце украинцы будут отмечать День налоговика, День ракетно-зенитных войск ВСУ, День рыбака и другие праздники. "Телеграф" подготовил для вас календарь важных событий июля 2025 года.
К сожалению, в связи с военным положением в Украине, государственных выходных у нас нет. Однако частные предприниматели смогут сделать своим работникам маленький подарок и разрешить не выходить на работу по поводу какого-нибудь праздника.
Календарь праздников на июль 2025
1 июля — День налоговика Украины;
3 июля — День ракетно-военных войск ВСУ;
4 июля — День национальной полиции;
6 июля — День Военно-морских СИЛ ВСУ;
7 июля — День работника природно-заповедного дела;
10 июля — Всемирный день энергетической независимости;
11 июля — Всемирный день шоколада;
12 июля — Всемирный день бортпроводника;
13 июля — День рыбака в Украине;
15 июля — День украинских миротворцев, День крещения Киевской Руси-Украины;
16 июля — День бухгалтера и аудитора;
19 июля — День тренера в Украине;
20 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
25 июля — День системного администратора;
27 июля — День работников торговли;
29 июля — День Сил специальных операций ВСУ;
30 июля — День чествования спасателей.
Ранее "Телеграф" делился посевным календарем на июль 2025 года. Самое время для повторного посева зелени, высадки капусты и перца.