Не 24 липня: коли відзначаємо День ангела Ольги за новим стилем

Ольга була княгинею Київською та дружиною князі Ігоря

В Україні ім'я Ольга асоціюється з відвагою і внутрішньою силою. Вона була княгинею та дружиною князя Ігоря. З 2023 року День ангела Ольги українці відзначають за новим стилем, не 24 липня. В цей день вітають жінок, які носять це ім'я.

Цього дня Ольгу згадують як рівноапостольну, тобто рівну апостолам. Дата збігається із роковинами її смерті у 969 році. "Телеграф" розповість, коли відзначають День Ольги за новим стилем.

Коли святкують День ангела Ольги

За новоюліанським церковним календарем День пам'яті святої княгині Ольги відзначається 11 липня. В цей день також святкують свій День ангела жінки, які мають це ім'я.

Коли чоловіка княгині Ольги князя Ігоря жорстоко вбили, а вона помстилася древлянам, упродовж 15 років вона керувала державою. Правителем мав стати син подружжя, але для цього він був надто маленький, саме тому цю роль Ольга взяла на себе.

За часів правління княгині Київська Русь стрімко розвивалася. Коли вона поїхала до Константинополя, вирішила охреститися сама, але під іменем Олена. Після цього княгиня стала займатися поширенням християнства і будівництвом храмів.

Княгиня Ольга

Християни в цей день ідуть до церкви. У храмах моляться і просять про сімейне щастя, гарний урожай. Колись вважалося, що Ольга опікується нужденними.

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