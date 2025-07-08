Укр

Для этих предметов авто в жару может стать микроволновкой. Что нельзя оставлять в салоне

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жара
Жара. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жара может наделать беды

В летнюю жару авто может превратиться в ловушку не только для людей или животных, но и для вещей. Даже если на улице "только" +30°C, температура в закрытом автомобиле может подскочить значительно выше, и это уже опасно для некоторых предметов, которые останутся в салоне.

Как сообщает издание "Автопилот", оставлять определенные вещи в салоне авто летом — опасно. Некоторые из них могут взорваться, другие — потерять свои свойства или стать токсичными.

Вот пять категорий вещей, которые нельзя оставлять в автомобиле под солнцем:

  • Аэрозоли. Дезодоранты, чистящие средства, лаки — любой спрей в металлическом баллончике при нагревании расширяется и может взорваться;
  • Газированные напитки. Банки с колой или энергетиками при перегреве способны "выстрелить", создавая риск повреждения обивки;
  • Гаджеты. Телефоны, планшеты, ноутбуки не переносят высоких температур. Они могут выйти из строя, а аккумуляторы — загореться;
  • Электронные сигареты и вейпы. Литиевые батареи в условиях жары — настоящий риск. При перегреве они могут протечь или взорваться;
  • Медикаменты. Большинство лекарств теряет эффективность при температуре выше +25°C.

Напомним, ранее Телеграф писал, что есть один простой лайфхак, который поможет быстро охладить руль в авто.

Теги:
#Жара #Авто #Лайфхак