Граждане страны-агрессора приглашают исполнительницу выступить в России

Всемирно известная американская певица Бейонсе, владеющая кабриолетом за 28 миллионов долларов, озадачила сценическим нарядом. Она предстала перед публикой в Вашингтоне в боде красного, синего и белого цвета, напоминающего российский флаг.

Так пропагандистские медиа стали распространять информацию, что звезда не случайно выбрала такой образ. Мол, это может быть намеком на то, что Бейонсе поддерживает Россию в войне с Украиной или планирует приехать в страну-оккупанта. В частности, в комментариях под сообщением артистки россияне приглашают ее к себе в гости.

"Зай, мы поняли. Новый "Олимпийский" уже строится".

"Киркоров сказал, что Бейонсе не соберет стадион в России: Бейонсе на следующий день намекает, что приедет и соберет".

"Кажется, кто-то подготовился к поездке на "Интервидение".

"Мы — россияне, с нами Бейонсе".

Бейонсе в шубе красного, синего и белого цветов, фото с ее инстаграм-страницы

Бейонсе выступала в Вашингтоне, фото с ее инстаграм-страницы

Стоит отметить, что белый, красный и синий — цвета и флага Соединенных Штатов Америки. А учитывая то, что концерт состоялся в Вашингтоне, это могло быть жестом уважения к своей стране. К тому же в последнее время певица использует американскую символику в сценической одежде.

Сценический образ Бейонсе, фото с ее инстаграм-страницы

Бейонсе в костюме с американским флагом, фото с ее инстаграм-страницы

В 2009 году Бейонсе выступала на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке. Тогда она направила в Украину сложный райдер, поэтому весь город тщательно готовился к ее приезду. В частности, в аэропорту, на стадионе и гостинице "Донбасс Палас". Тогда певица опускалась к зрителям в зал и касалась их рукой.

Бейонсе в Донецке

С начала вторжения россиян певица не высказывалась о войне против Украины. Однако она надевала наряды украинских дизайнеров. В частности, в июле 2025 на концерте в Хьюстоне она выходила на сцену в шубе от украинского бренда Cultnaked.

Бейонсе в шубе украинского бренда, фото с ее инстаграм-страницы

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