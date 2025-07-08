Как российский триколор: Бейонсе удивила неоднозначным сценическим нарядом
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Граждане страны-агрессора приглашают исполнительницу выступить в России
Всемирно известная американская певица Бейонсе, владеющая кабриолетом за 28 миллионов долларов, озадачила сценическим нарядом. Она предстала перед публикой в Вашингтоне в боде красного, синего и белого цвета, напоминающего российский флаг.
Так пропагандистские медиа стали распространять информацию, что звезда не случайно выбрала такой образ. Мол, это может быть намеком на то, что Бейонсе поддерживает Россию в войне с Украиной или планирует приехать в страну-оккупанта. В частности, в комментариях под сообщением артистки россияне приглашают ее к себе в гости.
- "Зай, мы поняли. Новый "Олимпийский" уже строится".
- "Киркоров сказал, что Бейонсе не соберет стадион в России: Бейонсе на следующий день намекает, что приедет и соберет".
- "Кажется, кто-то подготовился к поездке на "Интервидение".
- "Мы — россияне, с нами Бейонсе".
Стоит отметить, что белый, красный и синий — цвета и флага Соединенных Штатов Америки. А учитывая то, что концерт состоялся в Вашингтоне, это могло быть жестом уважения к своей стране. К тому же в последнее время певица использует американскую символику в сценической одежде.
В 2009 году Бейонсе выступала на стадионе "Донбасс Арена" в Донецке. Тогда она направила в Украину сложный райдер, поэтому весь город тщательно готовился к ее приезду. В частности, в аэропорту, на стадионе и гостинице "Донбасс Палас". Тогда певица опускалась к зрителям в зал и касалась их рукой.
С начала вторжения россиян певица не высказывалась о войне против Украины. Однако она надевала наряды украинских дизайнеров. В частности, в июле 2025 на концерте в Хьюстоне она выходила на сцену в шубе от украинского бренда Cultnaked.
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