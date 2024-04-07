Кабриолет за 28 млн долларов и монстр более чем на 1000 "лошадей": какими авто владеет Бейонсе (фото)

В гараже звездной певицы есть экземпляры, которым позавидует самый ярый автомобильный коллекционер

Бейонсе является одной из известнейших певиц современности. Учитывая свой звездный статус, у 42-летней Бейонсе есть в своем гараже и довольно неплохой автопарк. Отметим, что она уже 16 лет в браке с рэпером Jay-Z, также любящим автомобили.

"Телеграф" решил рассказать о самых интересных экземплярах машин Бейонсе. И, поверьте, здесь есть на что посмотреть.

Какие авто есть в гараже Бейонсе

Сразу бросается в глаза наличие кабриолета Rolls-Royce Boat Tail, оцениваемого в 28 миллионов долларов. Долгое время эта модель была самой дорогой в мире, но недавно эту пальму первенства занял новый автомобиль британского производителя люксовых автомобилей.

Отметим, что всего в мире три Rolls-Royce Boat Tail. Один из них, собственно, и принадлежит Бейонсе и Jay-Z. Для производства этой марки было создано 1800 новых запчастей. Машина оборудована двойным холодильником для хранения старинного шампанского, пикника и солнцезащитными зонтиками.

Также в коллекции Бейонсе есть и другой Rolls-Royce – Silver Cloud II 1959 года выпуска. Jay-Z подарил раритетный автомобиль своей жене 2006 года на ее 25-летие. Rolls-Royce Silver Cloud II даже принял участие в съемках их общего клипа на трек "Upgrade U".

Далее в списке идет настоящий монстр – Bugatti Veyron. Мощность этого автомобиля составляет более 1000 лошадиных сил, а максимальная скорость – 408 км/ч. Да, Бейонсе подарила этот гиперкар мужчине на день рождения, но ездить на ней самой ей никто же не запрещает…

Также есть и Chevrolet Corvette 1957 года выпуска. Версия 1957 года имеет впрыск топлива, что в то время являлось новой технологией. Corvette имеет 290 лошадиных сил и 4-ступенчатую коробку передач.

Ну очень, похоже, любят авто Бейонсе и Jay-Z под маркой Rolls-Royce. Так, в их коллекции есть Rolls Royce Phantom. Автомобиль выполнен в черном цвете, а внутри есть: телевидение, массажные сиденья и небольшой холодильник.

Конечно, это далеко не полный перечень автомобилей, имеющихся в гараже Бейонсе. Впрочем, мы увидели, что автопарк достаточно разнообразен и, как следствие, очень яркий и дорогой.

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