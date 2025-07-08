Як російський триколор: Бейонсе здивувала неоднозначним сценічним вбранням

Громадяни країни-агресорки запрошують виконавицю виступити у Росії

Всесвітньо відома американська співачка Бейонсе, яка володіє кабріолетом за 28 мільйонів доларів, спантеличила сценічним вбранням. Вона постала перед публікою у Вашингтоні у боді червоного, синього та білого кольорів, що нагадує російський прапор.

Так пропагандистські медіа стали поширювати інформацію, що зірка невипадково обрала такий образ. Мовляв, це може бути натяком на те, що Бейонсе підтримує Росію у війні з Україною або ж планує приїхати у країну-окупантку. Зокрема, у коментарях під дописом артистки росіяни запрошують її до себе в гості.

"Зай, ми зрозуміли. Новий "Олімпійський" вже будується".

"Кіркоров сказав, що Бейонсе не збере стадіон у Росії: Бейонсе на наступний день натякає, що приїде і збере".

"Здається, хтось підготувався до поїздки на "Інтербачення".

"Ми — росіяни, з нами Бейонсе".

Бейонсе у шубі червоного, синього та білого кольорів, фото з її інстаграм-сторінки

Бейонсе виступала у Вашингтоні, фото з її інстаграм-сторінки

Варто зазначити, що білий, червоний та синій є кольорами і прапору Сполучених Штатів Америки. А зважаючи на те, що концерт відбувся у Вашингтоні, це могло бути жестом поваги до своєї країни. До того ж останнім часом співачка використовує американську символіку у сценічному одязі.

Сценічний образ Бейонсе, фото з її інстаграм-сторінки

Бейонсе у вбранні з американським прапором, фото з її інстаграм-сторінки

Додамо, що у 2009 році Бейонсе виступала на стадіоні "Донбас Арена" у Донецьку. Тоді вона надіслала в Україну складний райдер, тож все місто ретельно готувалося до її приїзду. Зокрема, в аеропорту, на стадіоні та в готелі "Донбас Палас". Тоді співачка опускалась до глядачів у зал і торкалась їх рукою.

Бейонсе у Донецьку

Від початку вторгнення росіян співачка не висловлювалась про війну проти України. Однак вона одягала вбрання українських дизайнерів. Зокрема, у липні 2025 року на концерті у Г'юстоні вона виходила на сцену у шубі від українського бренду Cultnaked.

Бейонсе у шубі українського бренду, фото з її інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, як схудла співачка Ріанна у 2024 році. Тоді її було просто не впізнати.