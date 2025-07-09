Не ешьте это, пока не проверите: что скрывает горох
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Садоводы и любители свежего гороха должны быть особенно бдительны в этом сезоне
Потребление гороха из огорода может скрывать неприятные сюрпризы. Следует проверять стручки, чтобы не увидеть там червей.
"Телеграф", ссылаясь на данные искусственного интеллекта, расскажет об этом более подробно. А также, как уберечься от неожиданной находки.
В стручках гороха могут находиться личинки насекомых-вредителей, в частности, гороховки. Эти мелкие червеобразные создания могут попасть внутрь стручка еще на стадии роста растения, что делает их практически незаметными при поверхностном осмотре.
Поэтому следует придерживаться простых правил:
- Тщательно осматривайте каждый стручок перед употреблением.
- Ищите мелкие отверстия на поверхности стручков – это может свидетельствовать о присутствии вредителей.
- Замачивайте горох в воде на 15-20 минут перед употреблением – это самый эффективный способ обнаружить нежелательных "гостей".
При замачивании гороха в холодной воде личинки и другие вредители обычно всплывают на поверхность или покидают стручки. Это позволяет легко их обнаружить и удалить.
Для предотвращения проблемы в будущем садоводам рекомендуется:
- Использовать биологические методы защиты растений.
- Регулярно осматривать посадки во время вегетационного периода.
- Соблюдать севооборот.
Ранее "Телеграф" писал, какой овощ может вызвать неприятный запах и его следует избегать.