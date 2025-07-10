Забудьте о Ecoflow: как не остаться без электричества и интернета во время долгих отключений света

Всего несколько действий, и блекауты не страшны

В Украине могут возобновиться отключение света. В Укрэнерго отмечают — система еще приходит в себя после массированных атак. По состоянию на утро 10 июля потребление электроэнергии в Украине выросло на 1% по сравнению с предыдущим днем. Причина – жара, которая держится почти по всей стране, а также облачная погода с дождями на западе и в центре. Поэтому солнечные станции работают хуже, и украинцы чаще включают кондиционеры, вентиляторы и другую технику — растет нагрузка на сеть.

В Укрэнерго призывают не пользоваться мощными приборами с 10:00 до 22:00 – это поможет избежать ограничений. Именно поэтому следует подумать о личной энергонезависимости. Не обязательно покупать дорогой EcoFlow – есть более простые и эффективные решения. Главное – не медлить. Своим "рецептом энергонезависимости" поделился Flutter developer Сергей Курдюков.

"Пожалуй, только ленивый не написал о Bluetti, павербанках и фонариках, но, на мой взгляд, это все очень неэффективные решения, от неосознания глобальной проблемы. А проблема в том, что отключения с нами надолго и их будет только больше. Bluetti, Ecoflow, повербанки — это прикольно, когда света нет 2-4 часа максимум, и есть надежда, что отключения прекратятся. У нас же ситуация другая", — пишет айтишник.

Он отмечает, что следует побеспокоиться более конструктивно. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

подключить оптоволокно у провайдера, гарантирующего работу при полном блекауте не менее 8 часов;

приобрести источник бесперебойного питания (ИБП) на основе солнечного инвертора;

купить АГМ-аккумуляторы 2×12Вх100А.

Айтишник советует подумать о генерации электроэнергии. Для этого можно приобрести генератор инвертора или солнечные панели. Если есть выход на крышу, это хороший вариант для последних.

Что касается самого айтишника, то он пользуется ИБП и АГМ-аккумуляторами. На это он потратил 900 долларов.

"Я покупал их дороже, еще в феврале 23 года, но на тот момент такой комплект на 2400 Вт*ч обошелся мне в $900 вместе с комплектом для подключения, в то время как всевозможные Bluetti и Ecoflow стоили по $2000, и ждать их приходилось по полгода", — пишет Курдюков.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сохранить молочные продукты во время отключения света. На самом деле много полезных лайфхаков.