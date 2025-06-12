Нужно готовиться к блекауту? Энергетики объяснили, будут ли отключение света летом

Энергетики рассказали, хватит ли Украине генерации энергетики и импорта

Этим летом украинцы могут не опасаться массовых отключений электроэнергии, как это было в прошлом году. Энергетики уверяют, что страна входит в летний период с гораздо лучшими показателями, чем год назад.

Об этом рассказал Александр Харченко, глава центра исследований энергетики. По его словам, ситуация в украинской энергосистеме оценивается как вполне стабильная, а потому есть шансы обойтись без графиков отключений.

Эксперт подчеркивает, что фокусированных атак на энергетическую инфраструктуру в последнее время не было. Враг совершал лишь единичные удары по отдельным объектам. В Киеве и на юге страны зафиксированы проблемы с несколькими энергетическими объектами, но это выглядит как случайные попадания или единичные атаки.

"Я не ожидаю никаких ограничений в этом году, если не начнутся массированные атаки на энергетическую инфраструктуру. Так, по меньшей мере, из тех калькуляций, которые мы делали, что мы рассчитывали, ограничений для населения не должно быть, ограничения для бизнеса — маловероятны, потому что в целом тех мощностей, которые сейчас задействованы, должно хватить. недоступно ли в нынешнем состоянии, и приходится использовать вторичные данные, поэтому стопроцентных гарантий дать нельзя», — сказал Харченко.

Самая сложная ситуация остается на юге и вокруг линии фронта. Однако в целом состояние энергосистемы значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Важным фактором стало то, что украинцы и предприятия массово устанавливают оборудование по счетчику — то есть автономные источники энергии. Это позволяет предотвратить излишние потери электроэнергии. Масштабы таких установок настолько велики, что они смягчают дефицит в сложных ситуациях.

Строительство новых генерирующих мощностей также помогает стабилизировать ситуацию. Энергетики работают над тем, чтобы не допустить критического состояния системы. Восстановленные мощности позволяют покрыть потребности потребителей.

Напомним, "Телеграф" писал , есть ли риски отключений и как изменились цены на технику для блекаутов. Ситуация в этом году может отличаться от 2024 года.