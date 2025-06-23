Отключения света уже начались, но чего ждать? Россия снова бьет по энергетике Украины

"Телеграф" выяснял, по каким именно объектам бьет Россия, и приведут ли эти обстрелы к массированным отключениям света

Отключение света могут вернуться в Украину, ведь Россия возобновила удары по энергетике. В некоторых населенных пунктах в результате обстрелов уже начались аварийные отключения. Кроме того, россияне атакуют нашу газовую и топливную инфраструктуру с целью нанести как можно больший ущерб.

"Телеграф" выяснял, по каким именно объектам снова бьют россияне, какие последствия этих ударов уже есть, поскольку Кремль не согласился продолжить мораторий на атаки энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе Россия возобновила масштабные обстрелы украинской энергосистемы после длительного перерыва (последний массированный удар по энергетическим и газовым объектам произошел 7–8 марта 2025 года). Тем не менее министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что угроз отключений света пока нет. Однако ситуация может измениться в любой момент, говорит глава министерства.

Угроза реальная

О том, что хозяин Кремля может восстановить массированные ракетные удары по энергетике, предупреждают и эксперты. Президент Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и США, напомним, нанес удар по иранским ядерным объектам, в результате чего они были уничтожены. Также они наносят удары по энергетике Ирана.

Кроме традиционных целей, в Украине оккупанты планируют удары и по инфраструктуре атомной генерации. Это огромная опасность как для Украины, так и всего мира, отмечает президент. Соответствующие данные имеются в разведке партнеров, а именно относительно российской угрозы инфраструктуре атомной генерации, данные уже передали МАГАТЭ.

Текущее состояние энергосистемы

Министр энергетики, выступая в парламенте, отметил, что сейчас энергосистема страны работает в стабильном режиме, хотя ситуация остается сложной. "Прежде всего, это следствие беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом и в этом году. К сожалению, сейчас атаки возобновились, масштабные атаки были на прошлой неделе (16-22 июня — Ред.) и ежедневные атаки на соответствующие оборудование в прифронтовых регионах", — сказал Герман Галущенко.

Несмотря на единичные атаки на энергетические объекты, фокусированных волн ударов России по энергетической инфраструктуре пока не наблюдается. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация сложна только в отдельных точках — в частности, есть повреждения в Киеве и на юге Украины, особенно в районах вблизи линии фронта.

Где уже отключали свет

20 июня Оперативное командование "Север" сообщило о повреждении объекта критической инфраструктуры и коммерческого сооружения в результате обстрелов. В Чернигове произошло аварийное отключение нескольких линий 10 кВ, из-за чего было обесточено 2170 абонентов в районе ЦУМа и областной больницы.

На Харьковщине община осталась без света из-за неотложного ремонта на объектах энергообеспечения, вероятно в результате прошлых обстрелов. Во время российской воздушной атаки по Полтавщине 17 июня обломки одного из дронов повредили линию электропередач, что повлекло за собой отключение света в Полтавском районе.

Обстрел Харьковщины 20 июня

19 июня часть Херсона осталась без света из-за перегрузки электросети. Обесточенный частный сектор, несколько многоэтажек и медучреждения северного микрорайона города.

Атаки на энергообъекты в июне

9 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Глуховской общине Сумской области. В результате удара были обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района.

11 июня российская армия атаковала важный энергетический объект в Херсонской области. В тот же день президент заявил, что в Украине работают над созданием новых беспилотников-перехватчиков, усиливших защиту энергетической инфраструктуры от российских атак.

Последствия российских ударов 11 июня

В июне агрессор нанес аж три удара по НПЗ в Кременчуге — последний 21 июня. В Кременчугском районе были зафиксированы как прямые попадания, так и падение обломков на открытых территориях и объектах энергетической инфраструктуры. Атака была комбинирована — дроны и ракеты запускали из оккупированного Крыма, акватории Черного моря и России. Что касается ракет, Россия использовала и традиционные крылатые ракеты, и "Калибры", и "Кинжалы".

Прогнозы экспертов

"Я не ожидаю никаких ограничений в этом году, если не начнутся массированные атаки по энергетической инфраструктуре", — отмечал ранее Александр Харченко. По его словам, по имеющимся расчетам, ограничений для бытовых потребителей не предусматривается. Вероятность ограничений для бизнеса также оценивается как низкая.

Полностью предсказать ситуацию невозможно, говорит эксперт, поскольку часть информации о состоянии энергосистемы засекречена, а аналитики часто вынуждены работать с косвенными данными.

Также ранее Телеграф писал, что Киев и Белую Церковь обстреляли баллистикой. По меньшей мере, три вражеские ракеты летели в сторону этих городов.