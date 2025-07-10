Забудьте про Ecoflow: як не залишитись без електрики та інтернету під час довгих відключень світла

Усього кілька дій, і блекаути не страшні

В Україні можуть поновитися відключення світла. В Укренерго наголошують — система ще оговтується після масованих атак. Станом на ранок 10 липня споживання електроенергії в Україні зросло на 1% порівняно з попереднім днем. Причина — спека, яка тримається майже по всій країні, а також хмарна погода з дощами на заході та в центрі. Через це сонячні станції працюють гірше, і українці частіше вмикають кондиціонери, вентилятори та іншу техніку — зростає навантаження на мережу.

В Укренерго закликають не користуватись потужними приладами з 10:00 до 22:00 — це допоможе уникнути обмежень. Саме тому варто подумати про особисту енергонезалежність. Не обов’язково купувати дорогий EcoFlow — є простіші й ефективніші рішення. Головне — не зволікати. Своїм "рецептом енергонезалежності" поділився Flutter developer Сергій Курдюков.

"Мабуть, тільки лінивий не написав про Bluetti, павербанки й ліхтарики, але, на мою думку, це все дуже неефективні рішення, від неусвідомлення глобальної проблеми. А проблема в тому, що відключення з нами надовго і їх буде тільки більше. Bluetti, Ecoflow, повербанки — це прикольно, коли світла нема 2-4 години максимум, і є надія, що вимкнення припиняться. У нас же ситуація інша", — пише айтівець.

Він зазначає, що варто потурбуватись більш конструктивно. Для цього необхідно виконати декілька кроків:

під'єднати оптоволокно у провайдера, який гарантує роботу при повному блекауті не менш як 8 годин;

придбати джерело безперебійного живлення (ДБЖ) на основі сонячного інвертора;

купити АГМ-акумулятори 2×12Вх100А.

Айтівець радить також подумати про генерацію електроенергії. Для цього можна придбати інверторний генератор чи сонячні панелі. Якщо є вихід на дах, то це хороший варіант для останніх.

Що стосується самого айтівця, то він користується ДБЖ та АГМ-акумуляторами. На це він витратив 900 доларів.

"Брав я їх дорожче, ще в лютому 23 року, але на той момент такий комплект на 2400 Вт*год мені обійшовся в $900 кругом з комплектом для підключення, в той час, коли всякі Bluetti і Ecoflow коштували по $2000 і очікувати їх треба було по пів року", — пише Курдюков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зберегти молочні продукти під час відключень світла. Насправді є багато корисних лайфхаків.