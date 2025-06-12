Если не летом, то зимой? Какие прогнозы на отключение света в Украине

Ситуация зависит не только от обстрелов России

Украинцев продолжают беспокоить отключение света в Украине не только летом, но и зимой. Ведь при сильных морозах нагрузка на сеть растет в разы, поэтому возникает вопрос: какой прогноз на зиму 2025-2026.

Ответ на это дал Александр Харченко, руководитель центра исследований энергетики. По его словам, отключение света в Украине зависит от многих факторов.

"А здесь полностью о газе. Если газ будет, если проблем с ним не будет, то и ограничений не будет", — подчеркнул Харченко.

Он говорит, что в настоящее время генерационные мощности в Украине работают хорошо, но точных прогнозов никто не сможет давать еще пять лет. Конечно, на эту ситуацию влияют и российские атаки, ведь, если по энергетике продолжат бить, тогда вероятность отключений вырастет.

"У нас достаточно генерации, чтобы при достаточном количестве газа, сгенерировать электричество, которое позволит не ограничивать потребителей. Если, конечно, не будет атак, если конечно не изменится ситуация. Но в целом — мой личный прогноз: если будет газ, то зиму мы пройдем без ограничений", — подчеркнул глава центра.

Напомним, что Харченко уже рассказал о своих прогнозах на отключение света на лето 2025 года и выдержит ли сеть сильную жару.

Ранее "Телеграф" писал, что энергетики обратились к украинцам с предупреждением, чтобы не было отключений света.