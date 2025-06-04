Лето без света? Есть ли риски отключений и как поменялись цены на технику для блэкаутов

Ситуация в этом году может отличаться от 2024

Задолго до начала лета в сети стали анонсировать возможные отключения света, которые могут начаться уже совсем скоро. Такие заявления делались, в том числе, по опыту прошлого лета, когда отключения электроэнергии достигали 8-12 часов в сутки.

"Телеграф" рассказывает, что о рисках отключений говорят эксперты, какой будет погода по прогнозам синоптиков, а также как минимизировать для себя ущерб от проблем с электроэнергией.

Каковы риски отключения света этим летом

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Сергей Нагорняк рассказывал "Телеграфу", что весной и летом "Энергоатом" постепенно выводит свои блоки в охлаждение для того, чтобы провести все регламентные работы, прописанные у них на годы вперед. Соответственно, летом треть блоков будут постепенно выводить, другие постепенно запускать в работу. Поэтому стабильной генерации, работающей 24 на 7 ровным графиком, будет меньше. Потому ограничения со светом могут быть.

— Летом, в вечернее время, если будет достаточно жарко и потребление наше будет в разы увеличиваться, мы, скорее всего, будем иметь определенный дефицит в энергосистеме — говорит Нагорняк.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Киев24" отметил, что даже без учета риска ракетных атак РФ возможны временные проблемы в работе энергосистемы. Количество аварий и отключений, по словам депутата, может расти.

"Летом, когда будет жара приближаться, потребление будет расти. И у нас, к сожалению, могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями", — пояснил Кучеренко.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Ранок.LIVE" говорил, что летом-2025 могут быть отключения света, если температура воздуха повторит жару того года. Это связано с высокими нагрузками на энергосистему при повышении температуры.

"Если температура будет такой, как сейчас, и она будет поддерживаться летом, то мы пройдем без отключений. Если будет повышаться температура, как это было год-два года назад, как раз в июне-июле, то нас могут ожидать отключения и на два, на четыре, даже шесть-восемь часов, потому что покрыть пиковые нагрузки вечером мы сможем", — объяснил Попенко.

Он также отмечал, что покрыть пиковую нагрузку летом будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2-3 недель.

"Отключения возможны, но для этого должны сойтись много условий вроде поражения нашей энергетической системы, высокой температуры на улице, в некой мере необходимости экономии газа", — сказал Попенко.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Ранок.LIVE" назвал два летних месяца, когда могут начаться отключения света.

"В июле-августе есть риск возврата почасовых отключений электроэнергии", — заявил Омельченко.

Как бороться с отключениями света

По опыту прошлых отключений электроэнергии украинцы стали запасаться генераторами, которые на протяжении нескольких часов помогают оставаться на связи и со светом.

Виды генераторов

Бензиновые. Это наиболее распространенные модели устройств. Они могут поставляться открытыми или с шумопоглощающими кожухами. Для бытовых целей это оптимальный вариант по всем параметрам. Их отличительной особенностью является небольшой вес и компактность.

Это наиболее распространенные модели устройств. Они могут поставляться открытыми или с шумопоглощающими кожухами. Для бытовых целей это оптимальный вариант по всем параметрам. Их отличительной особенностью является небольшой вес и компактность. Дизельные. На рынке представлены крупные и мобильные изделия, пользователи могут подобрать оптимальную модель для своих нужд. В стационарных устройствах применяется водяное охлаждение, а в маленьких моделях – воздушное. Такие агрегаты дороже бензиновых моделей, но способны быстро окупиться за счет экономного потребления топлива и длительного периода использования.

На рынке представлены крупные и мобильные изделия, пользователи могут подобрать оптимальную модель для своих нужд. В стационарных устройствах применяется водяное охлаждение, а в маленьких моделях – воздушное. Такие агрегаты дороже бензиновых моделей, но способны быстро окупиться за счет экономного потребления топлива и длительного периода использования. Газовые. Для обеспечения процесса выработки электроэнергии к такому прибору нужно подключить газовый баллон. Чем больше объем баллона, тем дольше будет происходить выработка электричества. Единственный их недостаток — это повышенная опасность. Пользователь должен иметь опыт по применению газовых баллонов и соблюдать правила безопасности.

Для обеспечения процесса выработки электроэнергии к такому прибору нужно подключить газовый баллон. Чем больше объем баллона, тем дольше будет происходить выработка электричества. Единственный их недостаток — это повышенная опасность. Пользователь должен иметь опыт по применению газовых баллонов и соблюдать правила безопасности. Инверторные. Они функционируют на базе двойного преобразования электричества: сначала переменный ток преобразуется в постоянный, потом происходит обратный процесс. В итоге пользователи получают электростанцию, которая имеет стабильные и качественные показатели выходного тока.

Цены на генераторы

"Телеграф" решил сравнить стоимость генераторов и зарядных станций летом 2024 года и 2025. В нашей инфографике можно заметить, что за этот период цена значительно упала на большинство из вариантов.

Цены в сети

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Какие прогнозы погоды на лето дают синоптики

Как отмечалось выше, одна из причин, по которым в Украине летом могут отключать свет, это высокая температура на улице. Стоит ли ждать сильной жары? "Телеграф" собрал прогнозы синоптиков.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климата Вера Балабух отмечает, что средняя температура летом 2025 года может быть на два градуса выше нормы.

— Высокая температура вероятна в июле, который традиционно является самым жарким месяцем в Украине. Относительно того, достигнет ли в этом году температура воздуха 40 градусов и выше — говорить пока рано. В случае вероятного развития таких погодных условий, синоптики обязательно предупредят об опасности, — говорит Балабух.

Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфу", что существует примерно 70–75% вероятности, что лето будет аномально теплым — температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1–1,5 °C. Однако это не значит, что каждый летний месяц будет жарким. К примеру, июнь может быть прохладнее, зато июль и август – очень теплыми. По словам синоптика, по статистике самым жарким обычно является период с 15 июля по 15 августа. Именно в это время фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

Народный синоптик из Волыни Владимир Деркач сказал "Телеграфу", что настоящая жара ожидается в Украине в середине лета. По его словам, в отдельные дни первой декады будет наблюдаться значительная жара. 10 июля значительное тепло в Украине сохранится, как и ясная погода без осадков. В этот же период жара может продолжиться и даже усилиться. Некоторым регионам повезет и там будет дождь. Однако на третью декаду июля синоптик прогнозирует незначительные дожди и возможное понижение температуры.

— Этот период будет длиться один-два дня. Соответственно, теплые дни сменятся на дни с умеренным теплом, которое будет сопровождаться порывами ветра в конце июля — подчеркнул синоптик.

Согласно данным Укргидрометцентра, в июне текущего года абсолютный максимум температуры 32-38,5°, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39-39,8°, в Карпатах и ​​горах Крыма 25-33 °, абсолютный минимум — 1. В Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3 – 3,4 ° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза.

Прогнозы отключений света от энергетиков

Украина может избежать отключений света этим летом, даже в периоды пикового потребления в жаркие дни. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в комментарии "Укринформу".

"Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары — ред) — речь не идет. Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способной обеспечить потребности всех потребителей", — сказали в компании.

Инфографика: Главред

Как пояснил "Телеграфу" энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, при высоких температурах воздуха в Украине отключение электроэнергии может составлять 2-3 часа в сутки. В то же время, по его словам, в государственных электрокомпаниях не видят даже таких угроз и считают, что отключений света в течение лета не будет.

Советник премьер-министра и член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко не исключает возможности отключений электроэнергии для промышленных потребителей, даже если Россия не будет осуществлять обстрелы, пишет Forbes.

"Будут тяжелые периоды, поэтому есть риск ограничения потребления для промышленности", — отметил Бойко, пояснив, что такие периоды могут быть вызваны жарой от 35°C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отключить свет могут за долги. В компании YASNO объяснили порядок отключения потребителей, имеющих долги от электричества. Там напомнили, что мораторий на отключение был снят в начале 2024 года, чтобы не допустить злоупотреблений.