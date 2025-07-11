Не добавляйте хлеб в фарш: замените этот продукт и котлеты получатся нереально сочными (видео)

Сочные, ароматные котлеты – результат, который превзойдет ваши ожидания

Котлеты довольно популярное блюдо среди украинцев. Их можно подать чуть ли не в любой гарнир: картофельное пюре, рис, гречку или макароны. Готовятся они довольно просто и из разного вида мяса и даже печени. При этом есть блюдо можно пару дней.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить вкусные и сочные котлеты, добавив к ним всего один ингредиент. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

фарш куриный – 500 г;

кабачок – 350 г;

лук – 1 шт. (небольшой);

укроп – по вкусу;

сметана – 2 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец, куркума – по вкусу;

сливочное масло – для запекания;

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить, оставить на 10 минут.

2.Отжать лишнюю жидкость, добавить в фарш.

3.Лук перебить в блендере вместе с укропом и сметаной, добавить к кабачкам.

4.Вбить яйцо, соль, перец, куркуму и перемешать.

5.Жарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

6. После этого переложить их в форму для запекания, добавить немного сливочного масла и запекать в течение 25 минут при 200 °С.