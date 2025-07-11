Не добавляйте хлеб в фарш: замените этот продукт и котлеты получатся нереально сочными (видео)
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Сочные, ароматные котлеты – результат, который превзойдет ваши ожидания
Котлеты довольно популярное блюдо среди украинцев. Их можно подать чуть ли не в любой гарнир: картофельное пюре, рис, гречку или макароны. Готовятся они довольно просто и из разного вида мяса и даже печени. При этом есть блюдо можно пару дней.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить вкусные и сочные котлеты, добавив к ним всего один ингредиент. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты:
- фарш куриный – 500 г;
- кабачок – 350 г;
- лук – 1 шт. (небольшой);
- укроп – по вкусу;
- сметана – 2 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец, куркума – по вкусу;
- сливочное масло – для запекания;
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить, оставить на 10 минут.
2.Отжать лишнюю жидкость, добавить в фарш.
3.Лук перебить в блендере вместе с укропом и сметаной, добавить к кабачкам.
4.Вбить яйцо, соль, перец, куркуму и перемешать.
5.Жарить котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
6. После этого переложить их в форму для запекания, добавить немного сливочного масла и запекать в течение 25 минут при 200 °С.