208 тонн импорта в одной категории: почему таможня не может подсчитать вейпы

Ведомство ограничило данные о конфискациях

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Государственная таможенная служба не выделяет электронные сигареты в статистике импорта: вейпы учитывают вместе с электрооборудованием и аппаратурой для записи звука и изображения. За первое полугодие 2026 года в эту категорию попали 208 тонн товаров.

Как сообщал "Телеграф" в материале "Рейды есть – результатов не видно: что известно о государственном контроле рынка вейпов", ведомство отказалось предоставить подробные данные о конфискациях. Отметим, редакция обратилась в профильные ведомства с запросами о борьбе с нелегальным оборотом электронных сигарет и жидкостей, и оказалось – часть органов не выделяет этот сегмент в своей статистике.

Что таможня включила в 208 тонн импорта

В запросе к таможенникам журналистов прежде всего интересовали общая стоимость имущества, изъятого у нелегальных участников рынка, и судебная статистика, без акцента на конкретные фирмы или бренды. Однако Государственная таможенная служба ограничила доступ к подробным данным о конфискациях, сославшись на статью 11 Таможенного кодекса Украины, которая защищает информацию о товарах, перемещаемых через границу.

Вместо этого ведомство предоставило обобщенные показатели по коду 8543 40 00 00 УКТ ВЭД. В ответе вместе с электронными сигаретами в эту группу попали разнообразное электрическое оборудование и аппаратура для записи звука и изображения. За первое полугодие 2026 года объем ввоза этой совокупности устройств составил 208 тонн.

Ответ Таможенной службы на запрос "Телеграфа" Источник: Телеграф

За тот же период легально импортировали лишь 2,1 тонны готовых никотиновых жидкостей на 237,8 тыс. долларов.

Цифры, предоставленные ГТС Источник: Телеграф

Это примерно 10 килограммов жидкости на тонну устройств из указанной таможенниками группы. Такой разрыв может быть связан с масштабным внутренним "самозамесом" и подпольным розливом сырья в Украине.

Ранее по теме: Никотин-невидимка и пищевые добавки для курения: что показал журналистский рейд по вейп-точкам в ТРЦ и супермаркетах

За 8 месяцев 2026 года таможенники выявили 70 попыток незаконного перемещения электронных сигарет и жидкостей на общую сумму 9,13 млн гривен.

Как другие считают нарушения

Национальная полиция также не ведет отдельную статистическую отчетность по противодействию незаконному обороту электронных сигарет и жидкостей. В течение 2025–2026 годов полицейские 431 784 раза проверили объекты возможной незаконной торговли табачной продукцией. С 1 января 2026 года они задокументировали 5 936 протоколов по статье 156 КУоАП, изъяли 6 995 электронных сигарет и немного более 818 литров жидкостей.

Контроль вейп-рынка распределен между пятью ведомствами с разными подходами к учету

Государственная налоговая служба за январь – август 2026 года провела более 20 тысяч фактических проверок продавцов алкоголя, табака и вейпов, выявила 26 тысяч нарушений и применила штрафы на 1 532,84 млн гривен.

Госпотребслужба во время военного положения для проверки по жалобе гражданина должна получать индивидуальное согласование Министерства здравоохранения Украины. За девять месяцев 2026 года служба провела 114 внеплановых проверок по стране и применила санкции к 66 субъектам на общую сумму 1,3 млн гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массовости распространения вейпов среди несовершеннолетних. Статистика говорит, что почти 20% подростков от 13 до 15 лет их употребляют.