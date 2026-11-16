Успейте после работы: в "АТБ" ещё два дня можно купить рыбу на 70 грн дешевле

Есть еще несколько дней для выгодной покупки

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Рыбные продукты остаются популярным выбором для ежедневного меню, особенно когда супермаркеты предлагают на них заметные скидки. Такие акции позволяют пополнить запасы продуктов и в то же время не переплачивать за привычные покупки.

Об акции в сети супермаркетов "АТБ", которая продлится до 17 ноября 2026 года, сообщает "Телеграф". До завершения предложения осталось всего два дня, поэтому покупатели еще могут успеть приобрести рыбу по сниженным ценам.

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Наибольшее внимание привлекает филе пангасиуса Norven без кожи в свежемороженом виде. Его продают по 168,90 грн за килограмм вместо 238,99 грн. Скидка составляет 29%, а экономия на каждом килограмме достигает 70,09 грн.

Килограмм филе Norven по акции обходится примерно на 70 грн дешевле

Филе продается в полиэтиленовой упаковке, а окончательная стоимость зависит от его веса. Поэтому покупатели могут выбрать нужное количество продукта в соответствии со своими потребностями.

Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" действуют скидки на плитки шоколада от Roshen. На них можно сэкономить больше 100 гривен.