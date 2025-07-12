Есть их может быть опасно: какие овощи любят слизни

Эти 6 продуктов следует тщательно осматривать и мыть

Слизни – одна из самых распространенных угроз для огородников. Они обожают полакомиться свежей зеленью, и часто оставляют после себя следы слизи, но не все знают, что овощи, пораженные вредителями, могут представлять опасность для здоровья человека.

"Телеграф" рассказывает, как правильно их употреблять в пищу.

Прежде всего, слизни являются переносчиками различных паразитов, в частности нематод и возбудителей различных болезней, которые могут вызвать серьезные отравления.

Особо опасными считаются такие овощи:

Салатные листья (салат, шпинат, руккола) — нежные листочки часто обгрызают слизни, и слизь легко остается на поверхности. Если не вымыть овощи аккуратно, можно занести инфекцию.

— нежные листочки часто обгрызают слизни, и слизь легко остается на поверхности. Если не вымыть овощи аккуратно, можно занести инфекцию. Капуста (особенно молодые кочаны) — слизни любят тонкие части капусты, и на пораженных участках может развиваться грибковая инфекция, что делает овощ опасным.

— слизни любят тонкие части капусты, и на пораженных участках может развиваться грибковая инфекция, что делает овощ опасным. Морковь и свекла (верхние листья) – хотя корнеплоды растут в земле, их зеленые части часто повреждаются слизнями. Употреблять в пищу такие листья после поражения не рекомендуется.

– хотя корнеплоды растут в земле, их зеленые части часто повреждаются слизнями. Употреблять в пищу такие листья после поражения не рекомендуется. Огурцы и кабачки – слизни могут оставлять слизь на кожуре плодов, которая попадает в пищу.

Обратите внимание на эти овощи

Самое главное – не стоит есть овощи, на которых видны свежие следы слизи улиток, особенно без тщательной очистки и термической обработки. Лучше всего промывать овощи несколько раз под проточной водой, а еще лучше — замачивать в растворе пищевой соды или специальных средств для очистки от паразитов.

Кроме того, пораженные части овощей следует срезать, а сами плоды лучше подвергнуть термической обработке (варке, тушению или запеканию), которая поможет уничтожить большинство вредных микроорганизмов.

Важно также заботиться о безопасности своего огорода: во избежание нападения слизней следует регулярно убирать сорняки, мульчировать грядки, использовать природные барьеры или биологические средства борьбы.

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