Їсти їх може бути небезпечно: які овочі полюбляють слимаки

Ці 6 продуктів слід ретельно оглядати й мити

Слимаки — одна з найпоширеніших загроз для городників. Вони обожнюють поласувати свіжою зеленню, і часто залишають після себе сліди слизу, та не всі знають, що овочі, уражені шкідниками, можуть становити небезпеку для здоров'я людини.

"Телеграф" розповідає, як правильно їх вживати в їжу.

Насамперед слимаки є переносниками різних паразитів, зокрема нематод та збудників різних хвороб, які можуть викликати серйозні отруєння. Їхній слиз та уражені ділянки овочів можуть містити яйця паразитів або бактерії, що потрапляють у шлунок людини.

Особливо небезпечними вважаються такі овочі:

Салатні листя (салат, шпинат, рукола) — ніжні листочки часто обгризають слимаки, і слиз легко залишається на поверхні. Якщо не помити овочі акуратно, можна занести інфекцію.

— ніжні листочки часто обгризають слимаки, і слиз легко залишається на поверхні. Якщо не помити овочі акуратно, можна занести інфекцію. Капуста (особливо молоді качани) — слимаки полюбляють тонкі частини капусти, і на уражених ділянках може розвиватися грибкова інфекція, що робить овоч небезпечним.

— слимаки полюбляють тонкі частини капусти, і на уражених ділянках може розвиватися грибкова інфекція, що робить овоч небезпечним. Морква та буряк (верхні листки) — хоча коренеплоди ростуть у землі, їхні зелені частини часто пошкоджуються слимаками. Вживати в їжу такі листя після ураження не рекомендується.

— хоча коренеплоди ростуть у землі, їхні зелені частини часто пошкоджуються слимаками. Вживати в їжу такі листя після ураження не рекомендується. Огірки та кабачки — слимаки можуть залишати слиз на шкірці плодів, що потрапляє на їжу.

Зверніть увагу на ці овочі

Найголовніше — не варто їсти овочі, на яких видно свіжі сліди слизу слимаків, особливо без ретельного очищення і термічної обробки. Найкраще промивати овочі кілька разів під проточною водою, а краще — замочувати в розчині харчової соди або спеціальних засобів для очищення від паразитів.

Крім того, уражені частини овочів варто зрізати, а самі плоди краще піддати термічній обробці (варінню, тушкуванню чи запіканню), яка допоможе знищити більшість шкідливих мікроорганізмів.

Важливо також піклуватися про безпеку свого городу: щоб уникнути нападу слимаків, варто регулярно прибирати бур'яни, мульчувати грядки, використовувати природні бар'єри або біологічні засоби боротьби.

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