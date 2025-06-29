Токсичные кабачки на прилавках: как понять, какие могут навредить

Выбрось или пожалеешь: почему горькие кабачки опасны для здоровья

Даже большой урожай кабачков придется выкинуть, если они — горькие. Этот сезонный овощ пользуется большой популярностью, но если вам попался кабачок "с горчинкой", есть его не стоит. Это может свидетельствовать о содержании в нем токсичного вещества — кукурбитацина. В некоторых случаях оно может серьезно навредить здоровью.

Единственный надежный индикатор содержания токсинов – горечь. Кабачок нужно лизнуть в сыром виде, если он горький, лучше даже не готовить. Если съесть такой кабачок можно получить спазм в животе, рвоту, диарею, были даже более серьезные последствия — повреждение печени.

Концентрация кукурбитацина генетически заложена в некоторых сортах кабачков или передалась из-за перекрестного опыления с декоративными тыквами. Легкая горечь кожицы может быть вызвана жарой или недостатком воды, но обычно очищение помогает.

В каких растениях горечь свидетельствует о токсинах

При наличии токсина – чистка не поможет. Не разрушаются токсины и при приготовлении, так что горький кабачок лучше просто выбросить. Токсическими могут быть не только кабачки, подобное вещество также может содержаться в тыкве.

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