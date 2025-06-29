Укр

Токсичные кабачки на прилавках: как понять, какие могут навредить

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабачки нужно пробовать перед приготовлением Новость обновлена 29 июня 2025, 13:41
Кабачки нужно пробовать перед приготовлением. Фото kanalukraina.tv

Выбрось или пожалеешь: почему горькие кабачки опасны для здоровья

Даже большой урожай кабачков придется выкинуть, если они горькие. Этот сезонный овощ пользуется большой популярностью, но если вам попался кабачок "с горчинкой", есть его не стоит. Это может свидетельствовать о содержании в нем токсичного вещества — кукурбитацина. В некоторых случаях оно может серьезно навредить здоровью.

Единственный надежный индикатор содержания токсинов – горечь. Кабачок нужно лизнуть в сыром виде, если он горький, лучше даже не готовить. Если съесть такой кабачок можно получить спазм в животе, рвоту, диарею, были даже более серьезные последствия — повреждение печени.

Концентрация кукурбитацина генетически заложена в некоторых сортах кабачков или передалась из-за перекрестного опыления с декоративными тыквами. Легкая горечь кожицы может быть вызвана жарой или недостатком воды, но обычно очищение помогает.

Кукурбитацин в растениях
В каких растениях горечь свидетельствует о токсинах

При наличии токсина – чистка не поможет. Не разрушаются токсины и при приготовлении, так что горький кабачок лучше просто выбросить. Токсическими могут быть не только кабачки, подобное вещество также может содержаться в тыкве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отличить сыр от творожного продукта. Последний – совсем не такой полезный, как качественный сыр.

Теги:
#Кабачки #Токсины