Откажитесь от химии — ловушка с пивом поможет: как эффективно избавиться от слизней на даче

Этот способ является альтернативой химикатам

С наступлением теплого сезона многие огородники сталкиваются с проблемой слизней – они активно поедают молодые растения, особенно салат, капусту, клубнику и огурцы. Один из проверенных способов борьбы — ловушка с пивом, не требующая химикатов, безопасна для детей и животных и начинает действовать уже с ночи.

"Телеграф" подробно рассказывает, как бороться с этими вредителями. Слизни обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и легко находят пиво в нескольких метрах. Попав в ловушку, они не могут выбраться – тонут в жидкости.

Что нужно:

пластиковые стаканы или обрезанные бутылки (0,5-1 л);

дешевое пиво (светлое или темное — безразличное);

мука или лопата;

кусок дощечки или пленка для укрытия (опционально).

Пошагово:

Подготовьте тару: обрежьте бутылку или возьмите стакан (лучше непрозрачный). Закопайте в грунт: верхний край должен быть заподлицо с землей или ниже. Налейте пиво: на ⅔ только что открытым. Проверяйте каждый день: особенно утром и вечером, меняйте пиво раз в 1-2 дня. Разместите несколько ловушек: 5-7 штук на 3–5 соток – оптимально. Защитите от дождя: "крыша" из дощечки не помешает, если не будет перекрывать доступ.

Этот способ является безопасной альтернативой химикатам, требующим минимальных затрат и способен дать результат уже за одну ночь. В то же время у него есть и недостатки: требует регулярного обслуживания, а в жаркую погоду запах пива быстро исчезает.

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