Откажитесь от химии — ловушка с пивом поможет: как эффективно избавиться от слизней на даче
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот способ является альтернативой химикатам
С наступлением теплого сезона многие огородники сталкиваются с проблемой слизней – они активно поедают молодые растения, особенно салат, капусту, клубнику и огурцы. Один из проверенных способов борьбы — ловушка с пивом, не требующая химикатов, безопасна для детей и животных и начинает действовать уже с ночи.
"Телеграф" подробно рассказывает, как бороться с этими вредителями. Слизни обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и легко находят пиво в нескольких метрах. Попав в ловушку, они не могут выбраться – тонут в жидкости.
Что нужно:
- пластиковые стаканы или обрезанные бутылки (0,5-1 л);
- дешевое пиво (светлое или темное — безразличное);
- мука или лопата;
- кусок дощечки или пленка для укрытия (опционально).
Пошагово:
- Подготовьте тару: обрежьте бутылку или возьмите стакан (лучше непрозрачный).
- Закопайте в грунт: верхний край должен быть заподлицо с землей или ниже.
- Налейте пиво: на ⅔ только что открытым.
- Проверяйте каждый день: особенно утром и вечером, меняйте пиво раз в 1-2 дня.
- Разместите несколько ловушек: 5-7 штук на 3–5 соток – оптимально.
- Защитите от дождя: "крыша" из дощечки не помешает, если не будет перекрывать доступ.
Этот способ является безопасной альтернативой химикатам, требующим минимальных затрат и способен дать результат уже за одну ночь. В то же время у него есть и недостатки: требует регулярного обслуживания, а в жаркую погоду запах пива быстро исчезает.
Ранее "Телеграф" писал советы, как эффективно избавиться от одуванчиков на дачном участке — от простых народных методов до современных средств защиты растений.