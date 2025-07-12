Гороскоп на 13 июля: забота о себе у Козерогов, поддержка высших сил у Раков

Некоторым знакам придется бороться за место под солнцем

В 2025 году представителей многих знаков Зодиака ожидают судьбоносные перемены. А пока "Телеграф" делится гороскопом на завтра, 13 июля, чтобы вы были готовы к неожиданностям этого воскресенья.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вам предстоит отстаивать свои позиции. Конкуренты могут проявить активность и попытаться перехватить инициативу. В деловых переговорах лучше не быть слишком скромным — уверенность сыграет вам на руку.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хорошее время, чтобы навести порядок в жизни: избавиться от лишнего — вещей, связей, мыслей и людей, которые тянут назад. Сфокусируйтесь завтра на том, что вдохновляет и дает энергию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Дисгармония ночных светил в это воскресенье может создать напряженные ситуации, в которых важно сохранять спокойствие и проявлять твердость. Лучше избегать перегрузок — умственных и физических.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подходит для анализа и исправления прошлых ошибок. Вселенная поддержит тех Раков, кто стремится к уверенности и самодисциплине. Главное — не поддаться лени и откладыванию дел.

Лев (23 июля — 23 августа)

На работе лучше не брать на себя лишнего — возможны домашние заботы. Не начинайте новые проекты, пока обстановка не станет стабильной. Направьте силы на решение текущих задач.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятное время для общения у Дев — встречайтесь, знакомьтесь, разговаривайте. В личной жизни проявите инициативу: настало время поднять важную, но деликатную тему.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Интуиция и разум в это воскресенье — ваши главные советчики. Если появится внутренний конфликт или тревога, это сигнал, что вы отклоняетесь от верного пути.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Посвятите завтра время дому. Хороший день, чтобы заняться готовкой, стиркой или мелкими делами по хозяйству. Генеральную уборку устраивать необязательно. Яркая одежда поможет притянуть удачу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Наступает период, когда особенно важно сохранять позитивный настрой. Постарайтесь отнестись к жизни с легкостью и юмором — это поможет смягчить даже старые проблемы и найти выход из сложных ситуаций.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Посвятите этот день заботе о себе: займитесь здоровьем, расслабьтесь с ароматическими ваннами, поразмышляйте в тишине. Это поможет прийти к внутреннему равновесию и ощутить гармонию.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сохраняйте спокойствие и избегайте негативных эмоций по отношению к близким и коллегам. Лучше воздержаться от разговоров о своих успехах и планах. Вечером нужно позаботиться о внутреннем комфорте и уделить время отдыху.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сосредоточьтесь на привычных делах, не начинайте ничего нового. В общении проявляйте осторожность — особенно с незнакомыми или неприятными людьми. Вечером можно позволить себе приятный шопинг.