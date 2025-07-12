Лучше колбасы: эта закуска обязательно должна быть в каждом холодильнике (видео)

Благодаря этому рецепту бочек получается невероятно вкусным и тает во рту

Сало – это вкусный секрет многих блюд. Оно помогает сделать котлеты особенно сочными, да и как самостоятельная закуска просто великолепна. А вы знали, что его можно запекать? Делимся удачным рецептом.

Вам понадобится вкусное сало с мясными прожилками, а также специи. Как его запечь, рассказал кулинарный блогер Вадим Бжежицкий под ником pava_vb.

Ингредиенты:

Сало свиное с мясными прожилками или бочок – 700 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Лавровый лист – 4-5 шт.

Соль морская – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Разотрите чеснок с солью и перцем до пастообразного состояния. Натрите этой смесью сало со всех сторон. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Заверните сало в фольгу, добавив лавровый лист внутрь. Запекайте в течение 40-45 минут. За 10-15 минут до готовности разверните фольгу и увеличьте температуру до 200°C, чтобы сало зарумянилось. Когда оно немного остынет, можно доставать и нарезать.

Сало отлично хранится в холодильнике. Его вкусно есть с хлебом и аппетитной острой аджикой.