Краще ковбаси: ця закуска обов’язково має бути у кожному холодильнику (відео)

Завдяки цьому рецепту бочок виходить неймовірно смачним і тане в роті

Сало — це смачний секрет багатьох страв. Воно допомагає зробити котлети особливо соковитими, та й як самостійна закуска просто чудове. А ви знали, що його можна запікати? Ділимось вдалим рецептом.

Вам знадобиться смачне сало з м’ясними прожилками, а також спеції. Як його запекти, розповів кулінарний блогер Вадим Бжежицький під ніком pava_vb.

Інгредієнти:

Сало свиняче з м’ясними прожилками або бочок – 700 г

Часник – 2-3 зубчики

Лавровий лист – 4-5 шт.

Сіль морська – до смаку

Перець чорний мелений – до смаку

Спосіб приготування:

Розітріть часник із сіллю та перцем до пастоподібного стану. Натріть цією сумішшю сало з усіх боків. Розігрійте духовку до 180°C. Загорніть сало у фольгу, додавши лавровий лист всередину. Запікайте протягом 40-45 хвилин. За 10-15 хвилин до готовності розгорніть фольгу і збільште температуру до 200°C, щоб сало зарум’янилося. Коли воно трохи охолоне, можна діставати та нарізати.

Сало чудово зберігається в холодильнику. Його дуже смачно їсти з хлібом та апетитною гострою аджикою.