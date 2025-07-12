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Краще ковбаси: ця закуска обов’язково має бути у кожному холодильнику (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Відмінна заготівля для ситного перекушування
Відмінна заготівля для ситного перекушування. Фото Колаж "Телеграфу"

Завдяки цьому рецепту бочок виходить неймовірно смачним і тане в роті

Сало — це смачний секрет багатьох страв. Воно допомагає зробити котлети особливо соковитими, та й як самостійна закуска просто чудове. А ви знали, що його можна запікати? Ділимось вдалим рецептом.

Вам знадобиться смачне сало з м’ясними прожилками, а також спеції. Як його запекти, розповів кулінарний блогер Вадим Бжежицький під ніком pava_vb.

Інгредієнти:

  • Сало свиняче з м’ясними прожилками або бочок – 700 г
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Лавровий лист – 4-5 шт.
  • Сіль морська – до смаку
  • Перець чорний мелений – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Розітріть часник із сіллю та перцем до пастоподібного стану. Натріть цією сумішшю сало з усіх боків.
  2. Розігрійте духовку до 180°C. Загорніть сало у фольгу, додавши лавровий лист всередину. Запікайте протягом 40-45 хвилин.
  3. За 10-15 хвилин до готовності розгорніть фольгу і збільште температуру до 200°C, щоб сало зарум’янилося. Коли воно трохи охолоне, можна діставати та нарізати.

Сало чудово зберігається в холодильнику. Його дуже смачно їсти з хлібом та апетитною гострою аджикою.

Теги:
#Рецепти #Сало #Закуска