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Лагерь "Сохрани детство" в Италии — помощь детям, потерявшим родных из-за войны в Украине

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
Лагерь "Сохрани детство" в Италии — помощь детям, потерявшим родных из-за войны в Украине Новость обновлена 14 июля 2025, 13:57

Этим летом в итальянском курортном городке работал оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. Лагерь "Сохрани детство" стал безопасным пространством для психологической реабилитации, эмоционального обновления и полноценного отдыха. За две смены здесь побывали 100 украинских детей, в том числе пациенты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и дети, потерявшие одного или обоих родителей из-за российской войны против Украины.

Социальный проект для детей войны: поддержка и надежда

Инициативу реализовали благотворительный фонд King Foundation и благотворительная организация "Мама і немовля", которые объединили свои усилия по созданию безопасной, теплой и терапевтической среды для детей, пострадавших от войны.

Этот лагерь – не просто место для развлечений. Это мощная программа психологической поддержки: море, общение с опытными психологами, спортивные активности, арт-терапия, командные игры, вечерние киносеансы под звездами. Все для эмоционального исцеления и возвращения ощущения детства.

дети на море

"Мы создали среду, где нет сирен и взрывов, зато есть море, объятия, песни и внимательное отношение к каждому ребенку. Это не только о развлечениях — это о возвращении к себе", — отметили организаторы инициативы "Сохрани детство".

дети на отдыхе

King Foundation: системная поддержка украинских детей, переживших потерю

Для БФ King Foundation, входящего в состав King Group, участие в "Сохрани детство" стало уже вторым. В 2024 году фонд присоединился к проекту как партнер и сегодня продолжает реализовывать свою стратегическую миссию — долговременную, последовательную поддержку пострадавших детей: от помощи с учебой — до карьерного сопровождения и подготовки к самостоятельной взрослой жизни.

"Мы не просто помогаем — мы остаемся рядом. Для нас поддержка — это формируемое со временем доверие и вера в ребенка даже тогда, когда он еще только учится верить в себя. Украинские дети вынуждены жить в реальности войны, но каждый ребенок имеет право на будущее. И мы делаем все, чтобы путь к нему был возможным, достойным и наполненным смыслом", — подчеркивают в БФ King Foundation.

дети на отдыхе

БО "Мама і немовля": помощь семьям в кризисе

Благотворительная организация "Мама і немовля" уже более 20 лет помогает семьям в кризисных ситуациях. Ее команда имеет уникальный опыт работы с детьми и хорошо знает, насколько важно поддержать вовремя — особенно тех, кто пережил глубокую потерю.

1000 детей со всей Украины уже прошли через лагеря эмоционального обновления

С начала полномасштабного вторжения благодаря инициативе "Сохрани детство" уже около 1000 детей со всей Украины получили возможность хотя бы на время забыть об ужасах войны и снова почувствовать себя детьми.

дети на отдыхе
дети на отдыхе
дети на отдыхе

Детство нельзя вернуть, но можно создать моменты, которые останутся навсегда. Именно поэтому такие социальные проекты имеют огромное гуманитарное и общественное значение. Они формируют поколение, растущее с опытом заботы, любви и доверия, а не только потерь.

Теги:
#Дети #Отдых #Охматдет #King Foundation #Мама і немовля