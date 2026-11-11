Надоело искать нужную крышку среди посуды? Эта хитрость наведет порядок в кухонном ящике
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Для хранения можно использовать плоский выдвижной лоток или разделители вдоль стенки
Крышки от кастрюль часто занимают много места в кухонных шкафах и мешают доставать другую посуду. Решить эту проблему поможет отдельная зона для их хранения в кухонном ящике.
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Как организовать такое хранение и в чем его преимущества, рассказывает "Телеграф". Есть два варианта размещения: горизонтально в отдельном неглубоком лотке или в специальных разделителях внутри вместительного ящика.
Горизонтальный лоток позволяет разложить крышки в один слой, чтобы каждую было видно сверху. В приведенном примере он расположен над глубоким отделением с кастрюлями: посуда остается рядом, но не смешивается. Для такого решения нужно учитывать высоту ручек, чтобы они не мешали закрывать ящик.
Разделители позволяют поставить крышки вдоль задней стенки, оставив основную часть ящика для кастрюль и сковородок. Перегородки удерживают их отдельно, поэтому для поиска нужной не приходится перебирать все содержимое. Выбирая между этими вариантами, следует ориентироваться на глубину ящика, количество крышек и их диаметр: каждую должно быть легко вынуть со своего места.
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