Надоело искать нужную крышку среди посуды? Эта хитрость наведет порядок в кухонном ящике

Для хранения можно использовать плоский выдвижной лоток или разделители вдоль стенки

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Крышки от кастрюль часто занимают много места в кухонных шкафах и мешают доставать другую посуду. Решить эту проблему поможет отдельная зона для их хранения в кухонном ящике.

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Как организовать такое хранение и в чем его преимущества, рассказывает "Телеграф". Есть два варианта размещения: горизонтально в отдельном неглубоком лотке или в специальных разделителях внутри вместительного ящика.

Горизонтальный лоток позволяет разложить крышки в один слой, чтобы каждую было видно сверху. В приведенном примере он расположен над глубоким отделением с кастрюлями: посуда остается рядом, но не смешивается. Для такого решения нужно учитывать высоту ручек, чтобы они не мешали закрывать ящик.

Крышки можно отделить от кастрюль, оставив их в той же зоне кухни

Разделители позволяют поставить крышки вдоль задней стенки, оставив основную часть ящика для кастрюль и сковородок. Перегородки удерживают их отдельно, поэтому для поиска нужной не приходится перебирать все содержимое. Выбирая между этими вариантами, следует ориентироваться на глубину ящика, количество крышек и их диаметр: каждую должно быть легко вынуть со своего места.

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