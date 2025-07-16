Вы не догадываетесь, но эта вещь может нести негатив в дом. Пересмотрите свой гардероб

Эта обычная вещь может стать источником проблем в жизни

Старые носки — вещь, казалось бы, обычная, которая просто лежит в шкафу. Но по украинским приметам, даже они могут влиять на энергетику дома.

Есть приметы, из-за которых не стоит хранить старые, изношенные или непарные носки дома. О них рассказал "Телеграф".

Приметы и поверья о старых носках: почему от них лучше избавиться

Носки — символ дороги и жизненного пути

В народе считалось, что ноги — это канал связи с землей, здоровьем и путем в жизни. А то, что надевается на ноги (обувь, носки), накапливает энергетику пережитого. Старые носки могут тянуть "тяжелую судьбу" обратно в дом — болезни, усталость, неудачи.

Изношенные вещи – источник застоя

Изношенные, дырявые или вытянутые носки символизируют бедность, старость и энергетический застой. По приметам, сохранять такое — это "держать бедность в доме".

Нечетные носки – к негативу

Если у вас накопились одиночные носки, то они могут нести трудности в личную жизнь или отношения.

Носки с тяжелых времен — носители отрицательной энергии

Носки, которые носили во время болезни, в периоды эмоционального или финансового краха — бессознательно сохраняют ту энергию. Их лучше сжечь или выбросить.

Старые носки

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое растение дома "заряжено" только на негатив.