Ви не здогадуєтесь, але ця річ може нести негатив в дім. Перегляньте свій гардероб
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Ця звичайна річ може стати джерелом проблем в житті
Старі шкарпетки — річ, здавалося б, звичайна, яка просто лежить у шафі. Але за українськими прикметами, навіть вони можуть впливати на енергетику дому.
Є прикмети, через які не варто зберігати старі, зношені чи непарні шкарпетки вдома. Про них розповів "Телеграф".
Прикмети та повір’я про старі шкарпетки: чому їх краще позбутися
Шкарпетки — символ дороги та життєвого шляху
У народі вважалося, що ноги — це канал зв’язку з землею, здоров’ям і шляхом у житті. А те, що надівається на ноги (взуття, шкарпетки), накопичує енергетику пережитого. Старі шкарпетки можуть тягнути "важку долю" назад у дім — хвороби, втому, невдачі.
Зношені речі — джерело застою
Зношені, діряві або витягнуті шкарпетки символізують бідність, старість і енергетичний застій. За прикметами, зберігати таке — це "тримати бідність у домі".
Непарні шкарпетки — до негативу
Якщо у вас накопичилися поодинокі шкарпетки, то вони можуть нести труднощі в особисте життя або стосунки.
Шкарпетки з важких часів — носії негативної енергії
Шкарпетки, які носили під час хвороби, в періоди емоційного чи фінансового краху — несвідомо зберігають ту енергію. Їх краще спалити або викинути.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка рослина вдома "заряджена" тільки на негатив.