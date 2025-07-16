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Ви не здогадуєтесь, але ця річ може нести негатив в дім. Перегляньте свій гардероб

Автор
Марина Бондаренко
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Що не можна зберігати вдома
Що не можна зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця звичайна річ може стати джерелом проблем в житті

Старі шкарпетки — річ, здавалося б, звичайна, яка просто лежить у шафі. Але за українськими прикметами, навіть вони можуть впливати на енергетику дому.

Є прикмети, через які не варто зберігати старі, зношені чи непарні шкарпетки вдома. Про них розповів "Телеграф".

Прикмети та повір’я про старі шкарпетки: чому їх краще позбутися

Шкарпетки — символ дороги та життєвого шляху

У народі вважалося, що ноги — це канал зв’язку з землею, здоров’ям і шляхом у житті. А те, що надівається на ноги (взуття, шкарпетки), накопичує енергетику пережитого. Старі шкарпетки можуть тягнути "важку долю" назад у дім — хвороби, втому, невдачі.

Зношені речі — джерело застою

Зношені, діряві або витягнуті шкарпетки символізують бідність, старість і енергетичний застій. За прикметами, зберігати таке — це "тримати бідність у домі".

Непарні шкарпетки — до негативу

Якщо у вас накопичилися поодинокі шкарпетки, то вони можуть нести труднощі в особисте життя або стосунки.

Шкарпетки з важких часів — носії негативної енергії

Шкарпетки, які носили під час хвороби, в періоди емоційного чи фінансового краху — несвідомо зберігають ту енергію. Їх краще спалити або викинути.

Що не можна зберігати вдома
Старі шкарпетки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка рослина вдома "заряджена" тільки на негатив.

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#Шкарпетки #Прикмети #Повір'я