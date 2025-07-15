Это растение "заряжено" только на негатив. Хозяевам лучше его выбросить

Это растение обычно служит декором

Камыш — несмотря на эстетичность и природную красоту, не лучший выбор для домашнего декора, если верить народным приметам.

Это растение имеет неоднозначную "репутацию" в украинской традиции и ассоциируется с одиночеством, слезами и даже потерей. Это передает "Телеграф".

Что может принести камыш в дом по народным приметам

Одиночество. Камыш часто растет в отдаленных, диких местах — отсюда примета, что он может "привлечь" отчуждение, изоляцию или разрывы в отношениях;

Камыш часто растет в отдаленных, диких местах — отсюда примета, что он может "привлечь" отчуждение, изоляцию или разрывы в отношениях; Утрату. Считается, что камыш имеет связь с миром мертвых, поэтому может навлечь тоску, ностальгию или даже трагические события;

Считается, что камыш имеет связь с миром мертвых, поэтому может навлечь тоску, ностальгию или даже трагические события; Негатив. По приметам, сухой камыш накапливает энергетику печали, которая влияет на атмосферу в доме, вызывая депрессивные состояния у жителей. Особенно опасно ставить камыш в спальнях или у входа – он "перекрывает" поток положительной энергии.

Камыш

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что счастье из дома могут забрать еще и засушенные цветы. Они, по всей вероятности, станут источником финансовых потерь, проблем в личной жизни и не только.