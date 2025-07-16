Обходите эту ягоду десятой дорогой, если не хотите отравиться: как распознать опасный плод

Не совершайте эти ошибки, чтобы не отравиться

Сейчас сезон малины, но покупать эту ягоду нужно осторожно. Не вся малина, которая продается на рынках и в магазинах, безопасна для здоровья.

Ягоды могут быть с вредителями, плесенью или даже содержать тяжелые металлы или остатки пестицидов. "Телеграф" расскажет, какую малину следует обходить десятой дорогой и где безопасно покупать.

Опаснее всего покупать малину у стихийных торговцев у дорог и на несанкционированных рынках. Продавцы там не могут показать документы о качестве и происхождении ягод.

Такая малина может содержать тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей. К тому же хранение ягод на солнце без холодильника приводит к быстрой порче и размножению опасных бактерий.

Какие ягоды не стоит покупать

Мягкие и водянистые ягоды свидетельствуют, что малина испорчена или неправильно хранилась. В таких плодах быстро появляются вредные микроорганизмы.

Худший признак — плесень или гниль на ягодах. Даже если испортилось только несколько штук, грибок успел распространиться на всю упаковку. Кислый запах также говорит, что малина начала бродить.

Продажа малины на стихийном рынке

Внимательно осмотрите ягоды на наличие насекомых или червоточины. Их присутствие означает низкое качество продукции и плохой уход при выращивании.

Слишком большие и блестящие ягоды идеальной формы могут содержать избыточное количество химикатов. Природная малина имеет естественный матовый оттенок и разный размер.

Проблемы с малиной в супермаркетах

Даже в крупных магазинах встречается некачественная малина. Главная причина – нарушение температурного режима во время перевозки от фермы до прилавка.

Малина портится в течение 2-3 дней после сбора. Если ее не держали в холоде, ягоды быстро становятся мягкими и покрываются плесенью даже в магазинном холодильнике.

Поставщики иногда привозят малину, собранную после дождя. Такая ягода содержит много воды и быстро портится.

Где покупать малину безопасно

Официальные рынки с ветеринарным контролем – лучший вариант для покупки. Там можно поговорить с производителями и узнать условия выращивания ягод.

Фермерские рынки позволяют купить свежую малину прямо от производителя. Это уменьшает время транспортировки и гарантирует свежесть продукции.

Большие супермаркеты производят проверку качества товаров и хранят ягоды в холодильниках. Однако всегда проверяйте дату упаковки и внешний вид малины.

Качественная малина должна быть упругой, сухой и с приятным ягодным ароматом. Ягоды должны храниться в чистых лотках, обеспечивающих доступ воздуха.

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