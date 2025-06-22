Не ждите урожая зря: что делать с пустоцветами на кабачках и как получить плоды
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Овощи нуждаются в качественной подкормке
Кабачки не нуждаются в тщательном уходе, так как помидоры. В то же время есть ошибки, из-за которых они перестают плодоносить, хотя при этом могут цвести.
В холодную погоду кабачки следует укрывать агроволокном, чтобы они не замерзли. А в хорошую погоду обязательно забирать материал, чтобы растение проветривалось и чтобы к нему имели доступ насекомые-опылители, пишет издание Actualno.com.
Пустоцветы без плодов могут образовываться, если есть кислая земля. В таком случае нужно полить растение раствором на основе древесной золы. Стакан вещества разведите в ведре чистой воды. Поливайте растение под корень кабачка, чтобы устранить кислотность.
Поливать кабачки лучше редко, но обильно нужно теплую воду. Надо использовать теплую воду. Во время плодоношения растение больше нуждается в фосфоре и калии, чтобы сформировались плоды. В то же время есть смысл обрабатывать растения фунгицидами, чтобы защитить от болезней.
Кабачки рекомендуется подкармливать птичьим пометом, поскольку он содержит органические вещества. Впрочем, свежим его использовать нельзя, только в виде настоя. Для этого следует 2 килограмма вещества залить 10 литрами воды и настаивать под крышкой 5-7 дней.
Когда настой стал темного цвета, вы можете разбавлять его в соотношении 1:10. Подпитывайте кабачки, предварительно увлажнив почву. Кстати, подойдет и гранулированный птичий помет. Для приготовления раствора берут 2 столовых ложки вещества на 10 литров воды. После этого все настаивают 5-10 часов и поливают кабачки.
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