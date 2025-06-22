Не ждите урожая зря: что делать с пустоцветами на кабачках и как получить плоды

Овощи нуждаются в качественной подкормке

Кабачки не нуждаются в тщательном уходе, так как помидоры. В то же время есть ошибки, из-за которых они перестают плодоносить, хотя при этом могут цвести.

В холодную погоду кабачки следует укрывать агроволокном, чтобы они не замерзли. А в хорошую погоду обязательно забирать материал, чтобы растение проветривалось и чтобы к нему имели доступ насекомые-опылители, пишет издание Actualno.com.

Пустоцветы без плодов могут образовываться, если есть кислая земля. В таком случае нужно полить растение раствором на основе древесной золы. Стакан вещества разведите в ведре чистой воды. Поливайте растение под корень кабачка, чтобы устранить кислотность.

Кабачок на огороде, фото из сети

Поливать кабачки лучше редко, но обильно нужно теплую воду. Надо использовать теплую воду. Во время плодоношения растение больше нуждается в фосфоре и калии, чтобы сформировались плоды. В то же время есть смысл обрабатывать растения фунгицидами, чтобы защитить от болезней.

Кабачки рекомендуется подкармливать птичьим пометом, поскольку он содержит органические вещества. Впрочем, свежим его использовать нельзя, только в виде настоя. Для этого следует 2 килограмма вещества залить 10 литрами воды и настаивать под крышкой 5-7 дней.

Когда настой стал темного цвета, вы можете разбавлять его в соотношении 1:10. Подпитывайте кабачки, предварительно увлажнив почву. Кстати, подойдет и гранулированный птичий помет. Для приготовления раствора берут 2 столовых ложки вещества на 10 литров воды. После этого все настаивают 5-10 часов и поливают кабачки.

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