Не ешьте арбуз, пока не устроите ему проверку на нитраты. Простой лайфхак

Это вкусный и полезный плод

Арбузы уже массово появились на полках магазинов и рынков Украины. Это — одно из самых любимых лакомств лета, однако арбуз может нанести вред из-за содержания нитратов.

"Телеграф" рассказывает, как самостоятельно определить, что уровень нитратов в арбузе превышен. Для этого понадобится только вода.

Что такое нитраты и в чем их опасность

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые могут накапливаться в растениях, в том числе и в арбузах, особенно если они выращены с использованием чрезмерного количества удобрений. В допустимых пределах нитраты невредны, но в больших количествах они могут превращаться в нитриты, которые раздражают слизистые желудка и кишечника и могут вызвать отравление.

Как проверить арбуз на содержание нитратов

Важно понимать, что все арбузы содержат определенное количество нитратов, опасны только те, в которых их норма превышена. Максимально допустимое количество нитратов в арбузах составляет 60 мг на 1 килограмм.

Точное содержание нитратов в арбузах можно установить с помощью лабораторного анализа. Однако в домашних условиях легко проверить, не превышен ли он.

Прохладный арбуз прекрасно освежает в жару

Для этого нужно опустить кусочек мякоти арбуза в стакан с водой. Если она окрасится в розовый цвет – это "химический" арбуз. Уптреблять его не стоит.

Также существует несколько других признаков арбуза с превышенным содержанием нитратов. Обратите внимание на прожилки в мякоти – толстые, желтые и жесткие прожилки имеют плоды, в которых много нитратов. Арбузы хорошего качества имеют тонкие, белые и мягкие.

Как снизить риск отравления арбузами

Наибольшее количество нитратов содержится в кожуре и прилегающей к ней мякоти. Ее лучше не есть.

Покупать арбузы лучше в проверенных супермаркетах, где есть надлежащий санитарный контроль. Покупая их на рынке, следует попросить у продавца сертификат, что его товар безопасен.

Не стоит покупать разрезанный арбуз. Прежде чем разрезать его дома, нужно вымыть его и ошпарить кипятком. Это защитит от вредных бактерий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему долго лежавшие на солнце овощи и фрукты опасно есть. Это касается, в частности, персиков, томатов, клубники, арбузов, кабачков и т.п.