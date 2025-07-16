Обходьте цю ягоду десятою дорогою, якщо не хочете отруїтися: як розпізнати небезпечний плід

Не робіть ці помилки, щоб не отруїтися

Зараз сезон малини, але купувати цю ягоду треба обережно. Не вся малина, що продається на ринках та в магазинах, безпечна для здоров'я.

Ягоди можуть бути зі шкідниками, пліснявою або навіть містити важкі метали чи залишки пестицидів. "Телеграф" розповість, яку малину варто обходити десятою дорогою та де безпечно купувати.

Найнебезпечніше купувати малину у стихійних торговців біля доріг та на несанкціонованих ринках. Продавці там не можуть показати документи про якість та походження ягід.

Така малина може містити важкі метали від вихлопних газів автомобілів. До того ж зберігання ягід на сонці без холодильника призводить до швидкого псування та розмноження небезпечних бактерій.

Які ягоди не варто купувати

М'які та водянисті ягоди свідчать про те, що малина зіпсована або неправильно зберігалася. У таких плодах швидко з'являються шкідливі мікроорганізми.

Найгірша ознака — пліснява чи гниль на ягодах. Навіть якщо зіпсувалися тільки кілька штук, грибок встиг поширитися на всю упаковку. Кислий запах також говорить про те, що малина почала бродити.

Продаж малини на стихійному ринку

Уважно огляньте ягоди на наявність комах або червоточин. Їх присутність означає низьку якість продукції та поганий догляд під час вирощування.

Занадто великі та блискучі ягоди ідеальної форми можуть містити надмірну кількість хімікатів. Природна малина має природний матовий відтінок та різний розмір.

Проблеми з малиною в супермаркетах

Навіть у великих магазинах трапляється неякісна малина. Головна причина — порушення температурного режиму під час перевезення від ферми до прилавка.

Малина псується протягом 2-3 днів після збору. Якщо її не тримали в холоді, ягоди швидко стають м'якими та покриваються пліснявою навіть у магазинному холодильнику.

Постачальники іноді привозять малину, зібрану після дощу. Така ягода містить багато води та швидко псується.

Де купувати малину безпечно

Офіційні ринки з ветеринарним контролем — найкращий варіант для покупки. Там можна поговорити з виробниками та дізнатися про умови вирощування ягід.

Фермерські ринки дозволяють купити свіжу малину прямо від виробника. Це зменшує час транспортування та гарантує свіжість продукції.

Великі супермаркети проводять перевірку якості товарів та зберігають ягоди в холодильниках. Проте завжди перевіряйте дату упаковки та зовнішній вигляд малини.

Якісна малина має бути пружною, сухою та мати приємний ягідний аромат. Ягоди повинні зберігатися в чистих лотках, які забезпечують доступ повітря.

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