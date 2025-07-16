Поздравляю, бухгалтеры! Самые красивые картинки и открытки с профессиональным праздником

Обязательно поздравьте своих коллег, близких или знакомых, работающих бухгалтерами

Сегодня, 16 июля, в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора. Это профессиональный праздник тех, чей труд обычно остается в тени, но без них невозможна работа предприятий, бизнесов, компаний. Это день благодарности людям, ведущим финансовый учет и обеспечивающим точную и идеальную работу. Поэтому это хороший повод поздравить бухгалтеров с профессиональным праздником, пожелать им больше вдохновения и поблагодарить.

Праздник был установлен в 1999 году. Президент Украины подписал указ, оценив этим вклад людей с этой профессией в развитие экономики нашей страны — Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Сначала праздник назывался День бухгалтера, но в 2020 название изменилось. Теперь официальное название – День бухгалтера и аудитора.

Государственного выходного в этот день нет, однако это не повод не отмечать праздник. Бухгалтеры со всей страны получают поздравления и слова благодарности.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли поздравить своих знакомых бухгалтеров или коллег с профессиональным праздником. Яркая открытка точно поднимет настроение и вдохновит близкого вам человека.

Ранее "Телеграф" уже делился открытками для поздравления с Днем бухгалтера и аудитора. Мы собрали для вас самые красивые картинки.