Вітаю, бухгалтери! Найкрасивіші картинки та листівки з професійним святом

Обов'язково привітайте своїх колег, близьких чи знайомих, які працюють бухгалтерами

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначається День бухгалтера та аудитора. Це професійне свято тих, чий труд зазвичай залишається в тіні, але без них неможлива робота підприємств, бізнесів, компаній тощо. Це день вдячності людям, які ведуть фінансовий облік і забезпечують точну та ідеальну роботу. Тому це гарний привід привітати бухгалтерів з професійним святом, побажати їм більше натхнення і подякувати.

Свято було встановлене у 1999 році. Президента України підписав указ, оцінивши цим внесок людей з цією професією у розвиток економіки нашої країни — Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Спочатку свято мало назву День бухгалтера, але у 2020 вона змінилася. Тепер офіційна назва — День бухгалтера і аудитора.

Державного вихідного в цей день немає, однак це не привід не відзначати свято. Бухгалтери з усієї країни отримують привітання та слова подяки.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати своїх знайомих бухгалтерів чи колег із професійним святом. Яскрава листівка точно підніме настрій і надихне близьку вам людину.

Раніше "Телеграф" уже ділився листівками для привітання з Днем бухгалтера та аудитора. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки.