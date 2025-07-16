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Вітаю, бухгалтери! Найкрасивіші картинки та листівки з професійним святом

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Привітання у листівках з Днем бухгалтера Новина оновлена 16 липня 2025, 09:43
Привітання у листівках з Днем бухгалтера. Фото Freepik

Обов'язково привітайте своїх колег, близьких чи знайомих, які працюють бухгалтерами

Сьогодні, 16 липня, в Україні відзначається День бухгалтера та аудитора. Це професійне свято тих, чий труд зазвичай залишається в тіні, але без них неможлива робота підприємств, бізнесів, компаній тощо. Це день вдячності людям, які ведуть фінансовий облік і забезпечують точну та ідеальну роботу. Тому це гарний привід привітати бухгалтерів з професійним святом, побажати їм більше натхнення і подякувати.

Свято було встановлене у 1999 році. Президента України підписав указ, оцінивши цим внесок людей з цією професією у розвиток економіки нашої країни — Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Спочатку свято мало назву День бухгалтера, але у 2020 вона змінилася. Тепер офіційна назва — День бухгалтера і аудитора.

Державного вихідного в цей день немає, однак це не привід не відзначати свято. Бухгалтери з усієї країни отримують привітання та слова подяки.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати своїх знайомих бухгалтерів чи колег із професійним святом. Яскрава листівка точно підніме настрій і надихне близьку вам людину.

День бухгалтера 2025 картинки в Вайбер
День бухгалтера 2025 картинки в Вайбер
Вітання з Днем бухгалтера 16 липня
Вітання з Днем бухгалтера 16 липня
Картинки День бухгалтера 2025
Картинки День бухгалтера 2025
Листівки День бухгалтера 2025
Листівки День бухгалтера 2025

Раніше "Телеграф" уже ділився листівками для привітання з Днем бухгалтера та аудитора. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки.

Теги:
#Картинки #Листівки #День бухгалтера #Привітання